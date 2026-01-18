Cooperar per competir
La unió fa la força. La Fira de l’Oli de les Borges Blanques ha reunit per primera vegada les cinc denominacions d’origen protegides de l’oli a Catalunya: Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà. “Cooperar per competir”, en paraules del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va inaugurar divendres el certamen. D’aquesta forma la fira es reivindica com la gran referència del sector i exhibeix múscul en un moment clau. Després d’anys d’extrema volatilitat i tensió, l’estabilització del preu de l’oli d’oliva ha tornat una certa calma als mercats i als productors. Després d’assolir xifres inèdites a finals del 2023 i principis del 2024 –amb preus en el lineal dels supermercats que van arribar als 15 euros per litre–, l’anomenat or líquid es va convertir en un producte poc accessible per a una part significativa de la població. Les conseqüències van ser immediates: una caiguda brusca del consum, especialment a les llars de menor renda, i una creixent desafecció del consumidor davant d’un producte bàsic de la dieta mediterrània.
Les dades són eloqüents. En el moment àlgid dels preus, el consum a les llars catalanes es va desplomar més d’un 27% interanual. Tanmateix, la moderació registrada al llarg del 2025 ha permès recuperar bona part d’aquest consum perdut, situant-lo de nou a prop dels nivells previs a la sequera. Aquesta evolució confirma dos realitats inqüestionables: d’una banda, que l’oli d’oliva continua sent un producte d’alt valor i fort arrelament cultural; de l’altra, que el consumidor no tolera bé els vaivens extrems de preus, especialment quan no percep una relació clara entre cost i valor. La normalització del preu en origen, estabilitzat entorn dels 4,5 euros per quilo –més d’un 50% per sota del pic del 2024–, ofereix un respir, però no pot ocultar els reptes estructurals del sector. Els costos de producció s’han incrementat de forma sostinguda i amenacen la rendibilitat de les explotacions si els preus continuen ajustant-se a la baixa. Alhora, el canvi climàtic introdueix una incertesa creixent a les collites, amb produccions cada vegada més irregulars i previsions que ja s’han revisat a la baixa per a la present campanya.
En aquest context, la Fira de l’Oli i l’enfortiment de les denominacions d’origen juguen un paper clau. No només contribueixen a posar de relleu la qualitat del producte, i l’esforç del territori, sinó que reforcen una estratègia basada en el valor afegit, la diferenciació i la proximitat al consumidor. I això succeeix coincidint amb la firma a Asunción del polèmic acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que obrirà l’oli d’oliva a nous mercats. Una oportunitat que ha d’anar acompanyada de garanties clares per protegir el sector davant de la competència deslleial.