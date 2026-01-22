Cal invertir més en manteniment
La tragèdia a Adamuz, amb un balanç provisional de 43 morts i 123 ferits, havia posat sobre la taula el debat sobre si el manteniment i seguretat del servei ferroviari d’alta velocitat és suficient, i el descarrilament d’un tren de Rodalies a Gelida dimarts, que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i cinc ferits greus, l’ha estès a tota la xarxa. Pel que fa al primer sinistre, tot apunta que la causa va ser la ruptura d’un raïl, tot i que cal determinar si va ser a causa del seu mal estat o a un defecte del sistema de rodament del tren Iryo. El segon va ser provocat al caure sobre la via un mur de contenció, que hauria cedit a causa de la pluja. A conseqüència d’això, Adif, ens públic que depèn del ministeri de Transports i que és el titular de la infraestructura ferroviària, va suspendre a última hora de dimarts tot el servei de Rodalies a Catalunya per procedir a una revisió de totes les línies. Amb aquesta mesura, admet implícitament que desconeixia l’estat en el qual es trobaven, cosa que denota una deficiència dels controls. És cert que des de dissabte ha plogut molt, però gairebé cada any hi acostuma a haver temporals de llevant que afecten una part del territori, principalment el més proper a la costa, per la qual cosa no pot adduir que aquests dies s’hagi viscut un episodi excepcional. Està obligat a tenir els mitjans materials i humans suficients per garantir la seguretat dels milions de persones que cada dia viatgen en els trens. Ahir es va veure que no és així i, per corroborar-ho, a les comarques de Lleida una de les màquines encarregades d’aquesta revisió extraordinària va xocar contra una pedra que havia caigut a la via a l’altura de Sant Guim de Freixenet. Ara es parla molt de les inversions necessàries per millorar Rodalies, però també caldria posar més èmfasi en el manteniment. En les obres públiques, sempre es posa l’accent en el pressupost per a les noves i en canvi el que va destinat a garantir el bon funcionament de les existents queda en molt segon pla. D’altra banda, crida l’atenció que ahir al matí Adif aixequés la limitació de velocitat a un màxim de 160 quilòmetres per hora en 178 km entre Mejorada del Campo i Alhama de Aragón, i poc després rectifiqués i la mantingués en un tram de 78 quilòmetres per les queixes dels maquinistes. Si s’obliga a reduir la velocitat per motius de seguretat, no es pot revocar aquesta decisió si no hi ha garanties al 100% que no hi ha cap problema. I en l’àmbit de l’alta velocitat ferroviària, cal recordar que la liberalització de la competència, que va permetre a Ouigo començar a operar el 2021 i a Iryo un any després, ha augmentat substancialment el trànsit de trens per corredors com el de Barcelona a Madrid. La pregunta és: la partida destinada a manteniment de les vies ha crescut en la mateixa proporció?