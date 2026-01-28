Velocitat menys alta i cessaments insuficients
El servei a les línies de Rodalies a Lleida va millorar ahir una mica respecte a dilluns. Hi va haver menys retards, però tant les dos línies per la costa com la de Manresa van continuar amb transbords en autobusos, la segona entre Cervera i la capital del Bages i les altres entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders. Els bitllets per a aquests trens i l’Avant són gratis, però el que ha succeït els últims dies ha escamat molts usuaris. Ahir, en estacions com Tàrrega hi va haver més gent que dilluns, però menys del que sol ser habitual. I mentrestant, l’ús del vehicle privat ha augmentat. Així, es pot dir que Rodalies torna a funcionar al tran-tran, cosa que tampoc és una gran novetat, perquè fa anys que no assoleix un nivell satisfactori. Sí que ho és que l’alta velocitat ferroviària també acumuli grans demores més d’una setmana després del tràgic accident a Adamuz que va costar la vida a 45 persones. Arran del succés, Adif va limitar inicialment la velocitat dels trens del corredor Madrid-Lleida-Barcelona a un màxim de 160 quilòmetres per hora en un tram de 148 quilòmetres entre la província de Madrid i la de Saragossa. Fa ja gairebé una setmana que va aixecar aquesta mesura i únicament hi ha un límit de 230 quilòmetres per hora en 6 punts quilomètrics. I la limitació addicional a 80 per hora a l’altura de l’Espluga de Francolí, imposada aquest dilluns al detectar-se una fissura a la via, també va ser revocada ahir i es va elevar a 230 per hora. Tanmateix, els retards al voltant de 60 minuts en els AVE amb parada a Lleida segueixen estant a l’ordre del dia i alguns van superar les dos hores. Com que els límits vigents no justifiquen aquestes demores, està clar que els maquinistes han decidit que no es fien del que decideix Adif i opten perquè els trens circulin a la velocitat que ells creuen més convenient per garantir la seguretat. Així que hi ha un cas clar de desconfiança entre l’organisme públic i els seus treballadors que algú hauria de solucionar per evitar que els perjudicats siguin els usuaris. És un element més del descontrol en el qual estat sumit el servei ferroviari després de dos accidents que han posat de manifest que la xarxa de Rodalies de Catalunya es troba en un estat bastant pitjor del que ja semblava i que l’alta velocitat ha de millorar a nivell de manteniment.
A Rodalies s’ha arribat a aquesta situació per molts anys de falta d’inversió, en la qual han tingut a veure governs de diferents colors. No obstant, el caos viscut l’última setmana ha estat tal que delimitar l’assumpció de responsabilitats en el cessament de dos càrrecs d’Adif i Renfe és insuficient. I mirant de cara al futur, Generalitat i Govern central han acordat ara ampliar el pressupost previst fins al 2030. És una petita bona notícia, a falta que es porti a la pràctica, perquè moltes inversions anunciades s’han acabat quedant en paper.