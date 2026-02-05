Les xarxes no són un canal infantil
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar dimarts a Dubai que el seu Executiu prepara una llei que prohibirà l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. La proposta segueix el camí de la normativa vigent a Austràlia des del passat 10 de desembre, que va ser pionera a nivell mundial. En aquest país, els nens i adolescents que encara no han complert els 16 tenen vetat entrar a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, i les plataformes de streaming Twitch i Kick, i el seu Govern preveu que aquesta llista pugui continuar creixent, malgrat que n’ha deixat fora WhatsApp i Messenger al considerar-les com a aplicacions de missatgeria. La responsabilitat de verificar l’edat dels usuaris recau en les plataformes, que poden enfrontar-se a grans multes si no ho fan, que és també el plantejament que va fer públic Sánchez. En un mes i mig, han quedat bloquejats uns 4,7 milions de comptes de menors. Així doncs, l’experiència australiana demostra que és possible obligar les grans companyies propietàries de les xarxes socials a aplicar aquesta mesura. Esclar que sempre hi haurà adolescents que aconseguiran burlar-la, però no la majoria. Al marge de les qüestions relatives sobre com portar-ho a la pràctica, prohibir l’accés a aquestes plataformes als menors de 16 anys és una bona iniciativa. Hi ha moltes dades que ho avalen. Una és que els menors passen una mitjana de 4 hores al dia davant la pantalla, principalment dels mòbils, i en bona part per aquestes aplicacions. Les conseqüències són que abunden els que han de ser tractats per un ús abusiu, ja que només a Lleida l’hospital Sant Joan de Déu n’atén una mitjana de 40 a l’any. A més, diversos experts alerten que les xarxes socials tenen molt a veure amb l’augment dels símptomes depressius entre els adolescents. Així mateix, la falta de maduresa d’una banda i la de regulació del contingut de les xarxes de l’altra facilita que tinguin accés a materials que no són adequats a aquestes edats, com els pornogràfics, que siguin fàcilment manipulables a nivell ideològic o de comportament i que puguin ser objecte de ciberassetjament, entre altres riscos. Es pot debatre sobre si Sánchez es va apropiar d’una iniciativa dels seus socis de Sumar que el Govern estava tramitant, però potser la prova del nou que aquesta prohibició va en la bona direcció siguin els insults que un personatge tan sinistre com Elon Musk li va dedicar a través d’X, xarxa de la seua propietat. Ara bé, amb aquest veto no n’hi ha prou per si sol per protegir els menors. Cal insistir que les famílies han d’educar els fills perquè sàpiguen utilitzar correctament les eines digitals. Encara hi ha molts pares i mares que deixen el mòbil als nens com si fos una joguina més i que creuen que TikTok és com un canal infantil.