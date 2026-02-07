De l’extrema sequera a la pluja extrema
La península Ibèrica està registrant un episodi inusual de pluges contínues i intenses des que va començar l’any, que aquests dies provoquen inundacions històriques a Andalusia. Tot i que molt menys dramàtica, la situació també ha estat excepcional a la província de Lleida, i la precipitació acumulada el gener a la capital és la segona més alta dels últims 114 anys. Com que acostuma a associar-se canvi climàtic amb altes temperatures i sequera, els negacionistes aprofiten per portar l’aigua al seu molí i afirmar que aquesta successió de borrasques és la prova que els dona la raó. Tanmateix, es tracta del contrari, perquè un dels principals efectes de l’escalfament global són els fenòmens extrems. N’hi ha prou de veure el que ha tingut lloc a Lleida, on en menys de tres anys s’ha passat d’haver de tancar el canal d’Urgell per primera vegada en el seu més de segle i mig d’història per l’extrema sequera, que va reduir a mínims el cabal dels rius, a l’excés d’aigua que es viu ara. El continu pas de fronts atlàntics està provocat perquè a l’Àrtic hi ha un bloqueig d’altes pressions que fa que circulin molt més al sud del que és habitual. Encara no està clar que estigui causat pel canvi climàtic, però sí que se sap que el fet que l’atmosfera sigui cada vegada més càlida fa que acumuli més humitat i, quan hi ha les condicions perquè plogui, l’aigua s’allibera de forma més intensa. Per desgràcia, tot apunta que cada vegada seran més freqüents aquests episodis excepcionals.
La llibertat d’internet
L’anunci de Pedro Sánchez que el Govern central preveu prohibir l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials va provocar primer els insults de l’amo d’X, Elon Musk, i després l’atac de l’amo de Telegram, Pàvel Dúrov, que va enviar un missatge a tots els usuaris en el qual afirmava que aquesta mesura és contrària a la llibertat. El seu encapçalament era aquest: “El govern de Pedro Sánchez impulsa noves regulacions perilloses que amenacen les vostres llibertats a internet [...], aquestes mesures podrien convertir Espanya en un Estat de vigilància sota el pretext de protecció.” Aquest multimilionari que es presenta com a paladí de les llibertats és acusat a França de no cooperar amb les autoritats en matèria de tràfic de drogues, contingut sexual infantil i frau per part d’usuaris de Telegram, xarxa que també ha estat objecte d’investigació i sancions a Austràlia. Hem de tenir clar que les xarxes socials no són neutres, sinó que darrere hi ha uns amos que les utilitzen en benefici seu, i la seua prioritat és aquesta i no la llibertat i el benestar dels ciutadans.