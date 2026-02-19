Cal canviar les prioritats ferroviàries
L’accident que va costar la vida d’un maquinista en pràctiques a Gelida el 20 de gener passat va fer que es posessin de manifest de forma abrupta les grans deficiències en el manteniment de tota la xarxa de Rodalies després de dècades de falta d’inversió. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar ahir al Parlament que abans del sinistre ja hi havia limitacions de velocitat en un centenar de trams, la qual cosa evidencia que el servei era una espècie de gegant amb peus de fang, que han acabat de desfer-se després de les revisions més exhaustives fetes des d’aleshores. Paneque va admetre que el sistema pateix una “degradació estructural” que no es pot solucionar de forma immediata, tot i que va destacar que l’últim any el grau d’execució de la inversió en Rodalies ha estat del 77%, que gairebé dobla el dels anteriors exercicis, i va recordar l’ampliació del pressupost previst fins al 2030. És un pas inicial, però la clau és que sigui sostingut en el temps. És hora que el Govern central es replantegi les prioritats a nivell ferroviari. No pot ser que les obres de construcció de línies d’alta velocitat s’emportin la part del lleó deixant tan sols les engrunes per a la resta. El gruix de la població no es desplaça habitualment en aquest tipus de trens, sinó en els de rodalies i mitjana distància. L’informe ferroviari de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència corresponent al tercer trimestre del 2025 assenyala que aquests últims van transportar 106,7 milions de viatgers, mentre que els d’alta velocitat i els Avant de mitjana distància van ser utilitzats per 14,8 milions. La proporció és de més de set a un. És aquí on cal posar el focus, no que Madrid estigui a un màxim de dos hores amb tren de cada una de les capitals de província de l’Estat. En un context en què el canvi climàtic obliga a apostar pel transport que no generi contaminació, cal reforçar els serveis de ferrocarril que són més útils per al dia a dia. En aquest sentit, la sol·licitud formulada aquesta setmana pels alcaldes dels municipis per on passa la línia fèrria entre Lleida i Montsó de crear un servei de Rodalies amb vint combois al dia és més que raonable, igual que cal impulsar-lo entre la capital del Segrià i les localitats de la demarcació, i fins i tot de part de Tarragona, a la línia de la costa, així com continuar potenciant el de Lleida a Cervera. A més, cal articular una xarxa que vagi més enllà de l’esquema radial amb Madrid com a centre i que sigui útil per al transport de mercaderies. Per a això cal completar d’una vegada el Corredor Mediterrani, que continua avançant a ritme lent, amb trams amb obres avançades i d’altres encara en estudi, i sense que encara s’hagi abordat la construcció d’una doble plataforma ferroviària completa que permeti que sigui compatible el pas simultani de trens de viatgers i de mercaderies.