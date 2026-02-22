El dret de la Noelia
És molt difícil posar-se a la pell de la Noelia, una jove barcelonina de 25 anys que demana que se li apliqui l’eutanàsia, i en la del seu pare, que ha lluitat el que no està escrit per evitar-ho. Els dos segurament han patit i estan patint molt. Però ara sembla que la balança s’ha decantat, i potser definitivament, per la filla, que segons la Justícia té dret a decidir el seu futur. Perquè divendres la Generalitat va anunciar que reactivava el mecanisme per aplicar l’eutanàsia a la Noelia després que el Tribunal Constitucional no admetés, de forma unànime, el recurs presentat pel pare en el qual demanava que se suspengués el procés. Ara i segons la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGIA), l’eutanàsia ja s’està preparant, ja que no existeix cap altra via de recurs possible, i malgrat que aplicar-la requereix uns tràmits, pel que sembla no s’allargarà en el temps i serà qüestió de poques setmanes. Malgrat això, la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians, en representació del progenitor, va anunciar que portarà el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans al considerar que s’han vulnerat drets fonamentals, especialment el dret a la vida i a la tutela judicial efectiva, però la CGIA manté que, malgrat que presentin aquest recurs, l’eutanàsia ja s’haurà aplicat i que “després d’un any i mig de calvari” per a la jove (que pateix una lesió medul·lar que li afecta a la mobilitat), aquest organisme farà que el procés sigui tan àgil com sigui possible i la Noelia podrà descansar després d’una vida curta, intensa i traumàtica. Perquè aquesta jove va ser víctima d’una agressió sexual múltiple i l’octubre del 2022 es va llançar per la finestra d’un cinquè pis per treure’s la vida. No va morir però va patir una greu i irreversible lesió medul·lar completa, que li impedeix moure’s de cintura cap avall, li provoca forts dolors neuropàtics i incontinència. Necessita sondes cada sis hores, s’ha de desplaçar en cadira de rodes i té una discapacitat del 74%. Segons diferents mitjans, anteriorment ja hauria intentat treure’s la vida amb ingesta de fàrmacs i autolesions després d’una adolescència complexa, en centres de menors des dels 13 anys. Ella i la seua germana van passar a estar tutelades per la Generalitat fins als 18 arran que als seus pares se’ls retirés la custòdia per diversos problemes acumulats i després de quedar-se al carrer.
La llei orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia, en vigor des del 25 de juny del 2021, despenalitza l’ajuda mèdica per morir en persones amb una malaltia en fase terminal o una malaltia irreversible amb limitacions en la seua autonomia física. Per desgràcia, la Noelia compleix aquests requisits, així que té tot el dret del món a posar fi a una agonia irreversible, seguint el mateix procés pel qual van optar quatre lleidatans el 2024.