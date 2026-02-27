Compte enrere final per al primer centre comercial
Ahir es va posar en marxa el compte enrere definitiu perquè la ciutat de Lleida disposi per primera vegada d’un centre comercial, amb l’acte de col·locació de la seua primera pedra. Serà a Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, tindrà uns 55.000 metres quadrats, es denominarà Shopping Promenade Lleida i preveu obrir a finals del 2027. Per arribar fins aquí s’han necessitat deu anys de tràmits, ja que aquests van començar a finals del 2015 amb la presentació d’un primer projecte per destinar part d’aquesta àrea d’expansió urbana –l’inici de l’edificació va quedar paralitzat quan ja havia estat urbanitzada, arran de la crisi del 2008– a ús comercial. La major part de la tramitació estava llesta el 2019, quan va acabar un mandat en què el PSC va governar en minoria. Després de les eleccions d’aquell any i l’accés d’ERC, Junts i Comú al govern, es va alentir el que quedava pendent, ja que aquestes formacions estaven en contra del projecte. Finalment, després de la tornada dels socialistes al govern el 2023, s’han acabat resolent els serrells pendents i la Generalitat hi ha donat el vistiplau al concedir la llicència comercial.
Aquesta singladura constata la controvèrsia política i social que hi ha hagut sobre aquest pla a la ciutat. A partir d’aquí, cal tenir en compte dos consideracions. Una és que Lleida és l’única capital de província juntament amb Terol que no té cap centre comercial, i l’altra, que el projecte ha tirat endavant després de complir tots els preceptes exigits per la normativa. Que la ciutat tindria tard o d’hora una oferta d’aquest tipus era una cosa que es donava per descomptat. Per això també es pot dir que el projecte de Promenade s’ha endurit després que no hagin tirat endavant les dos principals alternatives. Una és la de l’Eix, que moltes vegades ha estat presentat com un centre comercial a l’aire lliure, però que mai ha funcionat com a tal. Va semblar que podia fer-ho quan als anys 90 va sorgir la federació de comerciants, que va impulsar algunes iniciatives. Amb el temps va decaure i la millor mostra de la seua falta d’èxit és que els tres primers presidents van tancar les seues botigues i que els establiments locals pràcticament han desaparegut escombrats per franquícies i cadenes. L’altra és el pla de l’estació, que l’ajuntament va presentar més de deu anys abans que comencés a caminar el de Promenade, i que continua gairebé tan encallat com al principi. També hi va haver una tercera temptativa a l’entorn de l’Ll-11 i l’antic hotel Ilerda promoguda per Carrefour, que va adquirir terrenys a la zona. Tanmateix, mai es va arribar a iniciar la tramitació. A uns els agradarà molt i a altres menys o gens, però el cert és que l’obertura de Promenade posarà fi a una anomalia en matèria d’oferta comercial a la ciutat de Lleida en relació amb la resta de Catalunya i de l’Estat.