Més places d’Avant després del caos ferroviari
Amb l’ampliació de places en quatre freqüències de l’Avant entre Lleida i Barcelona a partir de dilluns vinent, Renfe atén part de les demandes dels usuaris i també de les propostes de millora que va presentar fa més d’un any i mig el sindicat CCOO. Per a això, el que fa és aprofitar els combois que presten el servei Avlo, l’alta velocitat de baix cost, que segueixen operatius en algunes línies malgrat que van deixar de circular entre Madrid i Barcelona el mes de setembre passat. Compten amb capacitat per a 581 persones, quan la de l’Avant convencional és de 238. Això fa que, en tres de les freqüències, les places augmentin en més del doble, mentre que en la que surt de Lleida a les 7.05 hores creix un 22% perquè ara es presta amb un tren de doble composició. És un pas endavant, que arriba després d’unes setmanes caòtiques tant en l’alta velocitat com a Rodalies –que encara és lluny de la normalitat– per les conseqüències que van comportar els accidents d’Adamuz i Gelida. Ara el repte és millorar la qualitat del servei, perquè els retards i fins i tot l’anul·lació d’algun tren Avant s’han convertit en recurrents i fa anys que els usuaris denuncien l’excés de vibració dels trens. A més, Renfe ha d’abordar la millora de l’actual oferta d’abonaments als passatgers habituals. Si de veritat es vol que el tren sigui el mitjà de transport no contaminant per excel·lència, cal facilitar que sigui assequible a nivell de preus.
Precampanya municipal
Falta poc més d’un any per a les eleccions municipals i l’ambient preelectoral ja s’està notant als ajuntaments. Al de Lleida, el govern socialista, que no disposa de majoria, va haver de recórrer a una qüestió de confiança per aprovar el pressupost. A Balaguer, el PSC també s’ha quedat en minoria al capdavant del consistori després que els edils de Treballem s’hagin passat a l’oposició. I a Tàrrega està a punt de produir-se un canvi a l’alcaldia perquè Junts i la CUP, que sumen majoria absoluta, han presentat una moció de censura contra l’alcaldessa d’ERC, Alba Pijuan, que serà rellevada per Rosa Maria Perelló, de Junts. Aquest pacte a la segona localitat més poblada de Lleida, que segueix la línia del vigent a Girona, il·lustra fins a quin punt la política local discorre per altres camins que la nacional. Que la CUP governés conjuntament amb els de Puigdemont seria impensable a Catalunya, com també és sorprenent que els segons, que es presenten com a defensors de la propietat privada i de les empreses, apostin per la municipalització de la gestió de l’aigua. Segur que abans que se celebrin les eleccions hi haurà altres sorpreses i després, encara més.