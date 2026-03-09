Infraestructures amb falta de manteniment
Aquest hivern és inusualment plujós. A Lleida ciutat és el segon amb més precipitació dels últims 114 anys. Tot després que entre el 2022 i principis del 2024 hi hagués una gran sequera que va causar el clivellament del terreny. Així que és més fàcil que hi hagi despreniments per l’acumulació d’aigua encara que no hagin caigut pluges torrencials. Tothom ho pot entendre. El que no s’entén és que els encarregats de mantenir la línia ferroviària entre Lleida i Manresa i la resta de les línies de Rodalies de Catalunya no actuïn de forma preventiva per evitar-ho. Dissabte n’hi va haver dos al tram de l’RL4 entre Cervera i Manresa, un dels quals obliga a transportar els viatgers amb autobús entre Calaf i la capital del Bages. Ahir va caure un arbre sobre la via entre la capital de la Segarra i Sant Guim de Freixenet, que també va obligar a interrompre el pas de trens i recórrer a autocars. Ja hem assenyalat en anteriors ocasions que el dèficit d’inversions i de manteniment durant dècades és el que explica el caos viscut al llarg de les últimes setmanes, que encara estan lluny de solucionar-se. I, una vegada més, insistim que cal replantejar les prioritats en matèria ferroviària. Les línies de rodalies i mitjana distància i infraestructures com el Corredor Mediterrani han de tenir preferència sobre els plans d’ampliar la xarxa i les prestacions de l’alta velocitat. Va sent hora de preguntar-se per què Espanya és el segon país del món després de la Xina en quilòmetres d’alta velocitat mentre que altres països amb més recursos econòmics com Alemanya o França, que van implantar abans aquest servei, el mantenen en un pla secundari. Igualment, cal posar l’accent en el fet que els projectes de noves inversions han de preveure el pressupost de manteniment que necessitaran al llarg del temps. Això val també per a l’autovia A-2, el paviment de la qual en el tram que discorre per la Segarra s’ha mantingut en un estat lamentable durant anys, fins que els múltiples clots van causar punxades als vehicles que hi circulaven fa tres setmanes, obligant primer a tancar el carril més deteriorat i finalment a fer-hi una reparació d’emergència.
Alternatives per al Pirineu
Tremp s’ha convertit en un centre d’artesania al ser el primer municipi de Lleida que aconsegueix el segell oficial de Punt d’Interès Artesanal, ja que concentra l’activitat d’una trentena de professionals. Ara, busca fórmules per potenciar-los. Pot ser una via útil per articular alternatives de futur al Pirineu que no passin tan sols pel turisme, com també pot ser-ho la nova seu de l’Irta inaugurada fa poc a la Seu d’Urgell.