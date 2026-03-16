El llarg camí cap a la igualtat
Els jutjats de Lleida van dictar el 2025 un total de 52 sentències fermes per delictes contra la llibertat sexual; una per setmana, la xifra més alta dels últims quatre anys. Alhora, les denúncies continuen creixent, segons els balanços de criminalitat dels Mossos d’Esquadra i del ministeri de l’Interior. La dada resulta estremidora i posa en evidència que aquesta xacra continua llastant qualsevol avenç cap a la igualtat. Especialment preocupant és la presència de menors tant entre les víctimes com entre els agressors. Per més lleis que es reformin, res no canviarà si no es reforça l’educació afectivosexual i es destinen més recursos de suport a les víctimes, a més de garantir una resposta policial i judicial eficaç, però també sensible i empàtica. Cal crear entorns segurs per no revictimitzar les denunciants. L’acompanyament per fer aquest dificilíssim primer pas és clau. De fet, l’augment de casos jutjats correspon, també, a un canvi social que ha empoderat les dones perquè siguin capaces de denunciar. Tanmateix, seria un error interpretar les xifres només des d’aquest prisma. L’increment també mostra que la violència sexual continua sent estructural. A les comarques de Lleida la taxa de delictes sexuals se situa entre les més altes de l’Estat en relació amb la seua població, una dada que hauria d’interpel·lar tota la societat. Que hi hagi més denúncies és positiu, perquè es trenca un silenci de segles, però l’objectiu final ha de ser un altre: que aquestes agressions deixin de produir-se. I som molt lluny de la meta. Els delictes contra la llibertat sexual van créixer un 14,6% el 2024, passant de 268 a 307 casos denunciats a Lleida, amb una mitjana de sis incidents setmanals. I en el primer semestre del 2025 les agressions amb penetració van arribar a créixer més d’un 40%, fins al punt de registrar-se una violació cada tres dies. Demolidor. La violència sexual és una de les expressions més greus de desigualtat i abús. No es tracta només d’una qüestió policial o judicial. És també un problema cultural i social. “Que la vergonya canviï de bàndol”, ens va ensenyar Gisèle Pelicot. Però aquests dies de festa a València s’han repartit 15.000 detectors de drogues perquè cap jove no sigui víctima de submissió química. Molt per fer. Ahir mateix es va detenir un home a Cantàbria acusat de matar la seua parella.
Festa de les Lletres Catalanes
Els qui s’han posat en marxa per recuperar el terreny perdut i prestigiar la llengua catalana són Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans. La nova Festa de les Lletres Catalanes, que va tenir una bona acollida en aquesta primera edició, sembla que ha vingut per quedar-se.