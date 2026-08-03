Begoña Gómez i Rafa Mir
Tenir joies en una caixa forta no és delicte. Si ho fos no es vendria ni una caixa forta. Tenir joies pot ser delicte fiscal o contraban si hi ha indicis que això és així, però sense indicis cal presumir la bona fe. La presumpció d’innocència també afecta la tinença de joies i no es pot imputar per aquests delictes encara que siguis el jutge Calama. Aquest home va obrir una causa contra Zapatero per suposat tràfic d’influències en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i va ordenar un escorcoll del despatx de l’expresident. En l’escorcoll no es va trobar cap indici de tràfic d’influències i sí unes joies de les quals no s’ha acreditat que tinguin cap relació amb el rescat de Plus Ultra. Imputar delicte fiscal i contraban per la mera tinença de joies, com ha fet Calama, és una clara extralimitació. La tinença de joies ni és delicte ni és indici que ho sigui. Quan un jutge imputa una persona delimita el seu marge de maniobra. No pot estendre’s la investigació a tot el que el sospitós hagi fet des que tenia 18 anys fins a l’actualitat. En conseqüència, ningú pot demanar explicacions a Zapatero per aquestes joies; tampoc el jutge Calama.
Fa una mica de vergonya haver de dir aquestes coses, però alguns jutges hi obliguen, amb els seus excessos, quan investiguen qualsevol pròxim a Pedro Sánchez. Que jo sigui un paranoic no vol dir que no sigui veritat que em persegueixen. Sánchez té motius de què avergonyir-se com el fet d’haver abandonat el poble sahrauí a canvi de res, segons veiem amb la tragèdia d’aquests dies a la platja de Tarajal, però que Sánchez tingui trets paranoics (moltes vegades se’l critica amb motiu) no vol dir que no sigui cert que alguns jutges el persegueixen d’una manera grollera, com ho és que mai sabrem què hi ha a la caixa forta de Felipe González –l’home que fa 40 anys no volia ningú a la seua esquerra i ara no vol a ningú a la seua dreta– tret que doni suport a l’actual inquilí de la Moncloa. La dona del president del Govern central no pot sortir del país per risc de fuga i un futbolista condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual té permís judicial per jugar a Grècia perquè no hi ha risc de fuga. El problema de certes persones poderoses és que es pensen que els altres som imbècils.
Vicente García té un poema titulat Los enigmas que diu el següent: “De niño ya te hablaban / de la vida y la muerte. // Qué fácil es hablar / de la vida y la muerte. // Cuándo sabremos algo / de la vida y la muerte.” Vicente García ha mort. La seua poesia és un prim fil d’aigua que es mantindrà fresc per sempre i sadollarà la set dels millors lectors.