Desconnexió M

Creat: Actualitzat:

VacancesA les portes de la desconnexió laboral més gran que, com sempre, serà múltiple i multitudinària, la primera perquè afecta algunes de les nostres capacitats: físiques, cognitives i emocionals, la segona perquè assoleix milions de persones. La companyia d’assegurances Aegon, en el seu informe Salut i vida dels espanyols, ens indica que la majoria dels enquestats van manifestar una millora l’últim any. Ara, a ple estiu i amb poc més de la meitat de l’any consumit, som a temps que el 2024 segueixi aquesta mateixa tendència de millora.Desconnexió físicaEls experts aconsellen no fer una desconnexió total i mantenir o incorporar l’exercici controlat. El cansament que ens provoqui ens ajudarà a millorar les hores de descans i a corregir els efectes de les nostres desviacions en els hàbits alimentaris. Si atenem a l’esmentat estudi, l’apartat que es refereix al grau de satisfacció relacionat amb el temps lliure, els enquestats responen estar satisfets amb l’ús del seu temps de lleure. Encapçalat pels majors de 65 anys, apareixen a la cua els de 26 a 55 i, per sexe, les dones responen sentir-se més satisfetes que els homes.Desconnexió cognitivaHi ha estudis que demostren l’eficiència postvacacional més gran que la prevacacional en l’execució de tasques, que ens porta al fet que les vacances siguin un excel·lent camí que ens permeti recuperar al màxim les nostres capacitats cognitives (memòria, raonament, atenció, compressió, etc.), una recuperació que és important no només per a l’empleat, sinó també per a l’empresa, ja que tornar amb les piles carregades permet afrontar amb més probabilitat d’èxit els problemes que se’ns donin en els diferents àmbits de la vida i encarar la resta de l’any de forma més satisfactòria.Desconnexió emocionalL’estudi de l’esmentada companyia d’assegurances indica que més del 65% dels enquestats valoren la seua salut mental amb un set sobre deu i que el 30 per cent valoren la seua salut emocional com a excel·lent, xifres que ens han d’animar a gaudir del descans com una font de salut i de regeneració emocional. Encara que el període de vacances signifiqui una ruptura amb la rutina i un marge per sortir de l’ordre laboral, tampoc no hem de caure en el caos total, ja que el nostre rellotge intern segueix funcionat i, per tant, hauria de mantenir una certa sincronia amb l’exterior. Realitzar les activitats estivals sense cap ordre ni pauta temporal ens pot portar a un desajustament que acabi impedint un retorn posterior a la modalitat automàtica o laboral i al conegut estrès postvacacional.Desconnexió digitalMenció a part mereix aquesta desconnexió que, malgrat que no es relaciona directament amb cap indicador de salut, la seua pràctica té un impacte indirecte en tots plegats, la qual cosa ha portat que sigui un dret reconegut a tots els empleats públics i privats i que, segons l’article 88 de la LOPDGDD, l’empresa té la responsabilitat de garantir, o el que és el mateix, haurà de respectar la vida dels empleats en els períodes de descans. Segons es recull aquests dies en diferents mitjans de comunicació, s’estan donant casos d’empreses sancionades per vulnerar el dret del treballador a l’esmentada desconnexió. Una qüestió que, segons la meua opinió, seria desitjable que no calgués treure de l’àmbit de la bona relació entre les parts, ja que, en cas contrari, tot i que legítim, ens porta a haver-ho de portar tot al terreny judicial.