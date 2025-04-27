Head Hunter públic
RH | Selecció del Talent
Rebel·lió al laboratori
És tanta la indignació provocada per l’administració nord-americana al retallar el finançament a nombrosos projectes d’investigació que no coincideixen amb la seua línia ideològica que uns 2.000 investigadors han elevat el seu crit advertint del que pot passar si la investigació passa a tenir un caire polític i surten del seu radar els projectes relacionats amb la igualtat de gènere, el medi ambient i d’altres.
Entre ells, hi ha des de Premis Nobel fins a investigadors espanyols com el català Joan Massagué, director del braç científic del Centre Oncològic Memorial de Nova York i altres científics espanyols de renom com el genetista Ginés Morata i el viròleg Esteban Domingo, que alhora pertanyen a l’Acadèmia Nacional de Ciències nord-americana.
Catalonia Talent Bridge
Mentre l’administració de Trump declara la guerra al que no s’ajusti al seu ideari, són nombrosos els països que s’han llançat a la caça del seu talent, entre els quals Espanya, que, a través de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha deixat clar l’interès d’atreure els investigadors menyspreats per l’esmentada administració, dins del programa ATRAE. La Generalitat ha posat en marxa el Catalonia Talent Bridge, un programa a tres anys amb un pressupost de 30 milions d’euros i que pretén atreure 70 investigadors americans que compleixin criteris d’excel·lència.
Aprofitar o aprofitar-se
Si acceptem com a definició d’aprofitar fer una cosa útil o de valor, i que aprofitar-se implica el mateix, però amb una certa explotació de l’altre, l’esmentat programa d’excel·lència l’haurem de reconèixer, a priori i pendent del seu desenvolupament, com un projecte útil o com el qualificaria Marc Giró en el seu espai del programa Està Passant “aprovat!”. En definitiva, que veiem que no només les organitzacions privades acudeixen al mercat a fitxar talent. També les públiques. I això sempre és d’aplaudir.
Amenaça global al progrés
En un tema com el de la investigació amb projectes en què participen alhora investigadors de diferents països, la decisió de l’administració Trump no només castiga els seus, també molts altres països que hi col·laboren. I, per si fos poc retirar el finançament, amenaça també d’impedir l’accés dels investigadors estrangers als resultats dels projectes americans. Mesures que poden interrompre investigacions relacionades amb la salut i en definitiva amb el benestar de la majoria dels ciutadans, al pretendre convertir la investigació en un vedat privat, només a l’abast dels seus propietaris.