Més que una festivitat, Nadal és un espill que reflecteix la nostra vida. La conversió de les festes en una celebració consumista posa al descobert un món on les tradicions i la introspecció han estat desplaçades pel materialisme. Només la presència d’infants en una casa restitueix a Nadal una certa màgia, com si els més petits fossin capaços de recordar-nos què significa transmetre i compartir. Justament la transmissió és al cor del dilema de tenir fills o no. Delphine Horvilleur, rabina i escriptora francesa, reflexiona sobre la necessitat de donar significat a l’existència i mantenir una relació amb les generacions futures, ja sigui a través de la descendència biològica o d’altres formes de transmissió. En el seu llibre Viure amb els nostres morts, explica que les idees i les accions poden ser tan significatives com la descendència biològica. Aquesta perspectiva convida a reinterpretar la maternitat i la paternitat no només com una fita vital, sinó com una manera de perpetuar valors en un món que canvia ràpidament. El debat sobre tenir fills o no es veu influït per factors com la crisi climàtica, l’individualisme o la incertesa econòmica. Per a alguns, portar fills al món és un acte d’esperança. Per a d’altres, la decisió de no tenir-ne és una resposta davant la fragilitat del planeta o una opció personal per trobar sentit en altres projectes vitals. Horvilleur ens recorda que transmetre no és exclusiu de la biologia i que la cultura i els valors també són llegats que ens connecten amb les futures generacions. Nadal, com la decisió de tenir o no fills són actes de transmissió en què el significat final depèn de com triem viure’ls. L’important no és tant què fem, sinó com ho fem i què som capaços de deixar enrere. Com diu la Horvilleur, “els nostres relats sagrats obren un pas entre els vius i els morts. El paper d’un contista és quedar-se a la porta per assegurar-se que es manté oberta”. Personalment, crec que paga la pena viure aquest esclat fugaç de llum que pot ser una vida i procurar transmetre memòria i valors, en l’espai que hi ha entre fer la vida entre una no pertinença que condemna a mort i un excés de pertinença que no deixaria, als que venen darrere nostre, ser mai ells mateixos.