Sembla un acudit però és anècdota

Creat: Actualitzat:

Rebo un correu en el qual em conviden a l’acte institucional amb motiu de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort, a celebrar a la sala d’actes del Paranimf de la Universitat de Cervera, on, entre altres activitats, es procedeix a la imposició de togues als nous companys i hi ha reconeixements diversos pel mer fet del transcurs del temps, medalles pels vint-i-cinc, quaranta i cinquanta anys de professió.

Tot seguit, llegeixo el manifest que diversos jutges i fiscals han firmat (sumen més de 1.500 firmes) en contra de la reforma de la Llei del Poder Judicial que prepara el Govern central, i que és secundat per alguna de les principals associacions judicials, com la Professional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria i el Fòrum Judicial Independent. Hi denuncien diversos aspectes de l’avantprojecte com el restabliment del trasllat forçós per ascens de categoria, la proposta de Justícia per resoldre la situació dels jutges substituts, etc. Segurament no els faltarà raó, malgrat que sigui més important per a la ciutadania la denúncia que es fa respecte a la manca de personal (la cinquena pitjor en ràtio de jutges de la Unió Europea, amb onze cada 100.000 habitants, davant una mitjana europea de 24). Posades així les coses, em ve més de gust analitzar l’última reforma operada per la Llei Orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia, i fer-ho des de la perspectiva penal. Així, en aquesta norma, que entrarà en vigor el mes d’abril del 2025, s’implementen els Tribunals d’Instància, passant a imperar un model d’organització judicial col·legiada on abans es constatava com a òrgan judicial unipersonal. Es crearan les seccions penals, de vigilància penitenciària i de menors, assumint totes les competències que tenien assignades els jutjats unipersonals referits. Referent a la reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal, es limita la possibilitat de presentar denúncies per via telemàtica. Es reforma el sistema de conformitats –en el sumari no hi haurà límit penològic, haurà de fer-se per escrit i seran necessàriament escoltats els perjudicats–. En el procediment abreujat es conformarà en una audiència preliminar en què es podran expressar vulneracions de drets fonamentals, nul·litat d’actuacions, falta de competència, etc. Mentrestant, a voltes amb la celebració col·legial, m’adono que, efectivament, aquest any em concedeixen aquesta medalla honorífica, i això malgrat que mai no vaig entendre el mèrit de rebre un reconeixement pel mer transcurs del temps, fins que vaig recaure a comptar les reformes operades en l’àmbit penal, i des d’aleshores, des de la meua col·legiació, SEUO per la meua part, més de cinquanta reformes ha tingut el Codi Penal i vint-i-nou reformes la Llei d’Enjudiciament Criminal. Sembla un acudit però és anècdota. Només per aquest motiu, no tinc altre remei que acceptar de bon grat aquesta medalla mentre crido a viva veu: visca Sant Raimon de Penyafort, visca el nostre patró.