De fa mesos, científics de reputació ens adverteixen que hi ha moltes probabilitats que el creixement exponencial de la intel·ligència artificial (IA) extingeixi l’espècie humana. El darrer cop, ho han fet a través de la publicació d’un article en la revista Science en què 25 experts avisen del risc de perdre el control humà sobre els sistemes autònoms de la IA de manera irreversible. Dit d’una altra manera, les màquines dominaran el món i, si els fem gaire nosa, acabaran amb nosaltres sense miraments. De fet, en algunes àrees, la IA ja ha superat la intel·ligència humana en rapidesa i efectuant prediccions, com per exemple les relacionades amb la biologia o el clima, cosa que, en principi, no sembla negatiu, ja que l’objectiu és bo. El veritable problema tampoc és que aquesta supremacia artificial per naturalesa mancada d’ètica s’apliqui a finalitats malicioses. No ens enganyem, això ja succeeix ara: el cibercrim, les aplicacions bèl·liques i la manipulació de l’opinió pública mitjançant l’ús de bots en són alguns exemples. La catàstrofe arribarà, però, quan la IA prengui el poder i desobeeixi les instruccions dels seus creadors. Per això, aquests científics també ens alerten que la inversió a potenciar el creixement de la IA és molt superior a la que es dedica a garantir-ne la seguretat i els aspectes ètics del seu ús, cosa que ens hauria de preocupar.

L’any que ve, al maig, entrarà en vigor la normativa europea sobre IA, aprovada el març d’enguany. Segons els seus promotors, és la primera llei del món enfocada en el risc dels usos de la IA i centrada en l’ésser humà. El plantejament és convenient i la regulació imprescindible, però fa tard. Com gairebé sempre, la llei arriba a deshora quan es presenta un problema. Els temps que marca l’activitat legislativa i la seva posterior aplicació no poden competir amb l’acceleració desbocada del desenvolupament tecnològic.

Per difícil que sembli de creure, la velocitat amb què es reprodueix la intel·ligència artificial apunta al fet que, en pocs anys, ens podem veure immersos en una distopia en la qual hauríem de lluitar per la nostra supervivència enfront d’uns no éssers creats per nosaltres que ens han superat en intel·ligència i actuen pel seu compte. No cal dir que la IA autònoma no obeirà cap llei feta pels humans.