Trampes
Vivim envoltats de números. Apareixen a les notícies, determinen les campanyes publicitàries i s’utilitzen en els discursos polítics: que si un 9,3% dels alumnes van a l’escola sense esmorzar, que si el 23,2% dels habitatges són de lloguer o que un 33,7% de la població no llegeix mai. Semblen fets objectius, neutrals, gairebé indiscutibles. Malgrat l’aparença, però, al darrere hi ha més il·lusionisme que veritat.
Darrell Huff ja ho va advertir a mitjan segle passat amb un títol tan revelador com How to Lie with Statistics (com mentir amb l’estadística). La seva tesi és senzilla i alhora inquietant perquè revela que amb les matemàtiques es pot enganyar tant com amb la paraula: només cal entendre com fer-ho.
Un dels trucs més comuns és l’ús selectiu de les dades a conveniència: escollir mostres que no són prou representatives o són esbiaixades, també és comú presentar només les dades que avalen la conclusió que interessa, ocultant les altres.
Un altre dels enginys més efectistes és jugar amb la mitjana. Per posar un exemple senzill, imaginem que Amancio Ortega entra en un bar d’un barri obrer a fer un tallat. Si en aquell moment es calculés el patrimoni mitjà dels clients de l’establiment, sense tenir en compte aquesta casualitat, el resultat podria ser de titular de diari: els clients del bar Magnòlia, els més rics de Catalunya! O bé: els que prenen tallat per esmorzar tenen un 70% de possibilitats de ser milionaris! Sembla absurd, oi? Doncs, amb més subtilesa, aquesta mena de lectures són constants.
Després hi ha els gràfics amb trampa. S’utilitza l’efecte visual de fer una columna el doble d’alta o de gruixuda per il·lustrar que una dada ha fet un salt espectacular, quan en realitat només s’ha retallat l’escala i s’ha exagerat la imatge.
El més fascinant és que aquests artificis ens persuadeixen perquè en el fons ens agrada que ens convencin amb números. Ens fan la sensació de seguretat, de veracitat. Sovint, però, darrere d’una xifra hi sol haver un interès comercial, mediàtic o ideològic.
Amb el seu llibre Darrell Huff ensenya a mantenir l’esperit crític davant qualsevol fet que se’ns presenta tocat amb la vareta màgica de l’estadística. La seva obra és un manual de defensa contra la manipulació i alhora una guia per presentar les dades amb honestedat.