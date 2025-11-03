Eclecta
Sempre és motiu de celebració el naixement d’una editorial independent, i encara ho és més quan l’esdeveniment té lloc en una ciutat mitjana com Lleida, amb talent, però sovint ignorada per l’elit cultural centralitzadora, malgrat que —nostra culpa— també per manca d’ambició.
La nova editorial Eclecta arriba amb potència i propòsit, ambdós elements necessaris perquè qualsevol empresa arribi a bon port. No en va, encara el 2026 amb una desena de títols, un nombre força audaç només per començar i, a més, amb un catàleg certament suggeridor.
Els seus plantejaments són clars: publicar llibres de qualitat, tant pel que fa al contingut (autors nacionals i internacionals, contemporanis i clàssics) com al continent, sense deixar de banda el disseny acurat. Les cobertes, el paper, la tipografia. Tot suma per convertir cada llibre en un objecte que convida a gaudir del temps amb calma. Pel que fa a la llengua, hi haurà llibres en català i en castellà.
El projecte té denominació d’origen local: s’ha covat a la llibreria La Fatal (carrer de Vallcalent, 65), regentada pels germans Jordi i Ramon Souto, impulsors del segell. Segurament és l’evolució natural d’aquest establiment, alhora seu de nombroses i variades activitats culturals, entre les quals 12 clubs de lectura, cursos, presentacions i tallers.
Els títols inicials ja assenyalen un camí prometedor. No cal dir que el primer llibre que publica una editorial sol ser una declaració d’intencions. En aquest cas, Eclecta ens ofereix un aperitiu selecte amb la darrera novel·la de Ferran Sàez Mateu, L’altra hipòtesi, que explora la memòria, la identitat i la immortalitat en una societat que depèn del tot de la digitalització. El segon, totalment diferent, és la traducció al català d’un clàssic americà imprescindible, avui més que mai: Els idus de març, de Thornton Wilder, un retrat crític de qualsevol mena de totalitarisme, a través de l’anàlisi de la figura de Juli Cèsar i de la crisi de la República romana.
En definitiva, l’aparició d’Eclecta és una notícia excel·lent per al sector cultural de Lleida i també per a l’escena editorial. És un regal que ens impulsa a deixar entrar a casa una bona col·lecció de llibres pensats, editats amb cura i de quilòmetre zero. Perquè fer cultura és obrir ponts entre els creadors i el món.