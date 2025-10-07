La força de l’esperança
Molts en van fer befa. Van fer befa del fracàs anunciat de la missió. No arribarien a Gaza a descarregar ajuda humanitària. Ho sabien els activistes i ho sabíem tots. Però el fracàs de la flotilla és al mateix temps el seu triomf. El triomf de veure milers de persones, nens, adults i vells, als carrers dels pobles i ciutats de tot Europa, que criden que el que fan a una altra persona, a un veí, a un germà, digueu-ne com vulgueu, encara que sigui a milers de quilòmetres, no els és aliè, que la mort i el patiment d’innocents no els és indiferent, que la humanitat és una.
El triomf de l’esperança, en diu el periodista i activista nord-americà Chris Hedges. Perquè tots els que resisteixen mantenen l’esperança viva. L’esperança de no sucumbir a la desesperació o l’apatia, de no convertir-nos en agents passius còmplices de la injustícia. Però no us enganyeu, ens adverteix, l’esperança no és fàcil ni confortable, té un cost i sovint implica un risc personal. Qualsevol acte de rebel·lió, explica, per absurd o irrellevant que sigui, fa l’esperança més potent. L’esperança per a les mares de Gaza, per a les joves de Gaza, de saber que no estan soles. Els activistes de la flotilla en la seva missió absurda, que han pagat en carn pròpia, no portaran la pau, ni aturaran les bombes d’Israel, ni tan sols salvaran un infant de morir de gana, però han aconseguit portar un bri d’esperança al món, ens han recordat que la humanitat és una.
La nit de dijous passat, una veu serena de dona, després l’exèrcit israelià en va difondre la imatge i vam veure d’esquena una jove rossa amb els cabells llargs recollits en una trena, advertia l’estol de naus que canviessin el rumb, si no, serien interceptades, que entraven en una zona de guerra activa. En un diàleg digne d’un bon guió cinematogràfic, amb la mateixa serenitat, l’activista brasiler Thiago Ávila responia: “Entrem en una zona on es cometen crims de guerra. La Cort Internacional de Justícia ha emès una resolució provisional segons la qual, qualsevol intent d’impedir missions humanitàries a Gaza està prohibit. Per això és un deure moral continuar navegant. Us demanem que desistiu, que no cometeu un altre crim de guerra i que us retireu. No interferiu en la nostra missió humanitària”. Gràcies per la dignitat. Gràcies per mantenir l’esperança viva.