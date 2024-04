City Brand Image

Creat: Actualitzat:

D’un temps ençà són diverses les ciutats que han apostat amb força per una activitat rellevant, que es converteixi en la seua imatge de marca i doni el reconeixement i promoció exterior que es mereix. Algunes ho fan per les festes de Nadal amb l’encesa de la il·luminació, com Vigo. Altres, amb les festes de San Fermín a Pamplona o els gratacels de Benidorm. Són exemples d’una estratègia que dona bons resultats.Si observem el pla esportiu també ens trobem amb bastants casos de ciutats que han fet d’una modalitat i un club el seu punt fort per vendre la seua imatge de marca. Vila-real amb el futbol, Granollers amb l’handbol, Palma amb el voleibol, Jaén amb el futbol sala o Badalona i Manresa amb el bàsquet. L’ajuntament de la capital del Bages acaba d’aprovar una injecció de 2,2 milions d’euros per al bàsquet de Manresa en quatre anys, amb el suport dels seus regidors i amb l’argument d’un retorn a base d’imatge de marca per a la ciutat.Partits com els que es van viure ahir contra el Valladolid al Barris Nord i els que vindran contra l’Alacant i els play-offs, reunint centenars de famílies en unes grades amb més de cinc mil aficionats, són motiu més que suficient perquè els nostres paers i diputats considerin el bàsquet al Barris Nord com el millor ambaixador esportiu de cara a la resta de l’Estat, donant-li una empenta econòmica a mitjà i llarg termini. Segur que les empreses faran la resta. A l’afició no se li pot demanar més. Ho està donant tot.