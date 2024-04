Ara sí que sí, el Lleida Esportiu només depèn de si mateix

Creat: Actualitzat:

Semblava impossible però ja és un fet inqüestionable. El Lleida Esportiu ja únicament depèn de si mateix per guanyar aquesta esbojarrada Lliga i ascendir de forma directa a la Primera RFEF. L’enèsim daltabaix del Badalona Futur des de la marxa del seu entrenador que era, segons em conten, el referent i element vertebrador del seu projecte (Gràcies, Piqué, amb tu va començar la remuntada!), sumat a la recuperació dels de Viadero han col·locat els blaus de nou al capdavant de la classificació a falta de tan sols tres jornades per al final. No hi ha res guanyat encara, cert, però des del Camp d’Esports ja no cal mirar altres resultats, tret d’en cas d’entrepussada. El Lleida en té prou amb fer els deures. Amb nou punts: títol i ascens. Fins i tot amb menys, però llavors ja no dependria de si mateix.El cas és que en el calorosíssim migdia d’ahir, l’Esportiu va ser capaç de vestir-se de líder (serà veritat que la samarreta commemorativa de l’ascens de la Unió Esportiva a Primera fa 31 anys va imprimir caràcter?) i saber remuntar el gol inicial de la Penya Independent eivissenca que, tot sigui dit, també s’hi jugava la permanència, amb les dianes de Sergio Montero i el doblet de Chuli, que per cert es va notar, i molt, que forçaven la targeta groga per descansar diumenge davant del Cerdanyola (17.00 hores). Un partit que, abans de la unificació d’horaris, coneixerà ja el resultat de tots els seus rivals, encara que, ho repetim, el Lleida ja només depèn de si mateix. A Cerdanyola tampoc estarà Neyder Lozano, lesionat abans del primer quart d’hora, a l’espera de les exploracions pertinents.I això sí, les dos últimes jornades seran apassionants perquè el Lleida se les veurà, ni més ni menys, que amb dos dels seus rivals directes: l’Europa a casa i l’Hèrcules, a l’estadi José Rico Pérez.