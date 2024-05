Tenim eines?

Creat: Actualitzat:

Ha arribat l’hora de la veritat i, tal com ha comentat Gerard Encuentra, es tracta d’una competició nova. La magnífica temporada i, sobretot, un tram final espectacular permeten a l’equip gaudir del factor pista, però res més. Amb dos victòries a favor, l’equip haurà de desplaçar-se a Alacant sense un dels seus actius més importants, el Barris Nord. Amb un 2-0 a favor, l’equip augmenta, encara més, les possibilitats de ser equip de Final Four i per tant d’ACB. Tanmateix, l’ACB no és per a qualsevol, s’han de complir uns requisits per materialitzar l’ascens.La directiva del Força Lleida adverteix que sense el suport econòmic de les institucions podria donar-se l’opció d’haver de renunciar a l’ascens. Al principi de temporada el club va demanar suport a la ciutat, omplir el pavelló, i l’afició va respondre. També es va demanar un equip competitiu, després d’una arrancada irregular amb moltes lesions, i el tenim. El club ha fet una inversió forta en la plantilla. És moment de dubtes i incertesa? No podem menystenir el gran esforç i treball que ha fet la directiva, apostes difícils i arriscades que han fet somiar a una ciutat i entusiasmar-la. Ara l’afició està desbocada i eufòrica, podem ascendir o quedar en l’intent, la gran temporada està ja servida, no és moment de generar dubtes. Malgrat que actualment les institucions públiques estan contemplant l’opció de crear un fons econòmic per a les entitats esportives a la ciutat de Lleida, el club no només en pot dependre, cal buscar patrocinadors i nous socis, anar sempre un pas al davant per tenir prou temps per, en cas de dificultats, tenir les eines per fer-hi front.