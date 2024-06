Creat: Actualitzat:

Dissabte passat, la FEB anunciava que el Madrid Arena era la seu designada per allotjar la Final Four de la LEB Or. En aquest escenari s’han donat cita aquest cap de setmana els quatre equips, a excepció del flamant ascendit Corunya, que durant la lliga regular han demostrat practicar el millor bàsquet. Amb un magnífic premi, l’ascens a la Lliga ACB. A priori, cap favorit. Potser l’Estudiantes, pel seu escut i per la condició de local, semblava sortir amb lleuger avantatge, encara que al llarg de la competició ha fet dubtar a ser un seriós candidat a l’ascens.Però els somnis serveixen per fer-se realitat, i ahir a la nit el Força Lleida, en un partit de menys a més, que en cap moment malgrat les dificultats no li va perdre la cara al partit, va portar a col·lació la seua millor versió defensiva en els minuts finals i va superar en la segona semifinal un poderós rival, classificant-se per jugar aquesta tarda contra Movistar Estudiantes i intentar tornar a la ciutat la Lliga ACB.Durant la present lliga, l’equip de Gerard Encuentra ha competit millor que mai com a visitant, i això fa que atresori moltes opcions per alçar-se amb l’ascens.L’equip madrileny, exercint el seu paper d’amfitrió, es veurà acompanyat per una nombrosa afició, però els seguidors lleidatans han demostrat saber portar en safata l’equip i en una final segur que més que mai.Falta una victòria, l’últim esforç, una final que ha de suposar l’últim escull per assolir l’inimaginable quan la temporada va començar amb seriosos dubtes. És necessari valorar el que s’ha aconseguit fins ara, no és gens fàcil arribar fins aquí i ningú dubta que aquest equip és capaç de tot. Només en falta una més.