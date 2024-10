Que no s’estengui el pànic

Creat: Actualitzat:

Començar la temporada amb un 0-3 en contra no és el millor que li pot passar a un equip. Sobretot si torna després de molts anys a la Lliga ACB. Però també cal tenir en compte que el calendari no ha estat gens benèvol amb l’Hiopos Lleida. Ahir va caure atropellat de forma contundent a la pista de l’Unicaja de Màlaga, vigent campió de la Supercopa i l’equip sens dubte més en forma de la competició en aquests moments. Abans havia perdut a Saragossa (allà va estar a un pas d’aconseguir la victòria) i va plantar cara al totpoderós Barça en un Barris Nord ple a vessar.Per tant, en aquests moments no sembla que hi hagi motius per a l’alarma. Tanmateix, hi ha una situació que Gerard Encuentra haurà de solucionar de manera urgent. El seu equip es va enfonsar, de forma alarmant, a l’últim quart. Els seus jugadors van abaixar els braços quan s’havien situat a 18 punts. Uns parcials inacceptables a l’últim període (un 18-4 d’inici i un 8-0 posterior al temps mort) van portar els lleidatans a perdre per 38, encara que van arribar a anar 42 a sota (101-59). Coneixent Gerard Encuentra, aquesta circumstància li deu haver dolgut gairebé tant com la derrota. I arribats a aquest punt, cal fer creu i ratlla, oblidar-se de les tres derrotes sofertes i centrar-se únicament en el partit de diumenge vinent, el que es jugarà al Barris Nord contra el Manresa. Aquest sí que és un partit de la nostra lliga. I, sense voler posar més pressió de la que cal, aquest és un matx que cal guanyar com sigui. De fet, la història recent ens diu que en l’últim amistós disputat a Torrefarrera, el Lleida va vèncer (81-76) donant una molt bona imatge. I, a més, es jugarà al fortí del Barris Nord. Per tant, cal seguir sent optimistes i fer una crida perquè davant dels manresans la grada continuï sent “el sisè jugador”.Posteriorment, l’Hiopos Lleida viatjarà a Lugo per enfrontar-se al Breogán i rebrà l’Andorra, uns altres dos enfrontaments davant de rivals assequibles. Però aquesta és una altra història, de la qual ja parlarem més endavant.