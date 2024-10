La deriva d’aquest equip comença a ser preocupant

Creat: Actualitzat:

Això ja és per preocupar-se de veritat. En la temporada en la qual, des del mateix club (consultin l’hemeroteca, que no sigui que ens ho estiguem inventant), s’ha dit per activa i per passiva que aquesta campanya 2024-2025 ha de ser la del retorn al camí dels ascensos –que ja no recordem–, l’equip, després d’un inici correcte, ha encetat una deriva descendent, que no augura res de bo. Davant de l’Alzira, el Lleida va incrementar els seus errors: fragilitat defensiva, inoperància ofensiva i una sensació, que això sí que és greu, de descontrol, tant des de la banqueta com al camp.I ens perdonaran les comparacions, que mai són bones –sobretot per als que hi surten perdent–. Aquest Lleida ens està recordant molt el de fa tres temporades en mans del voluntariós Pere Martí, que ja saben com va acabar la cosa.Sí, també és veritat, això no ha fet més que començar i queda molt al davant, però els de dalt s’escapen i ja es comença més a mirar cap a baix a la classificació. I, d’acord, tampoc és un consol mirar-se al mirall dels resultats de l’Atlètic Lleida, que només ha sumat un punt dels últims dotze.P.D. Canviant de tema, als responsables d’aquest Lleida CF els pot el bonisme, per no aplicar un altre qualificatiu pitjor, en el tema de l’ordre exigible al Camp d’Esports. Dels malànimes que, amb les seues injustificables accions, van provocar el tancament per dos partits de l’estadi, mai més se n’ha sabut. I els causants de la multa, barata d’altra banda, pels reincidents insults contra el Sabadell, s’han salvat amb un codi de comportament que sona a regany, d’aquells que s’associaven als nens díscols. De moment, no s’han llegit els nous manaments. A veure si això de Camp d’Esports i bon comportament resultarà que és un oxímoron.