L’Hiopos Lleida va visitar la pista de l’equip que estava just per sobre, però amb el mateix nombre de victòries. Ambdós, amb paciència però amb urgències, buscaven una victòria que els donés un respir, tant per canviar la dinàmica d’haver guanyat un dels cinc últims partits com per allunyar-se una mica del descens directe.Malgrat que es va intentar reduir la pressió sobre els jugadors, abans del partit l’Hiopos Lleida sabia que, si no guanyava, podria quedar igualat en victòries amb l’equip que marca el descens. Aquest any, el club va apostar per canviar la plantilla i incorporar jugadors més veterans, amb experiència en categories importants, entre altres coses, per saber jugar els últims minuts. Potser ningú no esperava un inici de la Lliga ACB tan trepidant, amb resultats una mica inesperats, però al final de la primera volta podríem dir que tot està més o menys com s’esperava. Això ens porta a la conclusió que serà complicat guanyar els equips de dalt i hem de resoldre com més aviat millor com treballar el joc en els últims minuts.Sembla que les remuntades que vam veure l’any passat o els grans finals s’han oblidat i els jugadors no saben trobar la millor solució en els trams finals. Podem pensar que hi ha jugadors que són irregulars, altres que potser s’amaguen en moments importants o que alguns ja porten molts minuts a les cames, però saber estar en els últims minuts del partit és fonamental si volem seguir a l’ACB. L’equip va anar ahir sempre darrere en el marcador al final de cada quart i tampoc es va veure un canvi significatiu en els últims minuts. Cal continuar treballant a enfocar l’últim quart. Si ho van fer al principi de la temporada, poden tornar a fer-ho.