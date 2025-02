Creat: Actualitzat:

Després de gairebé dos dècades el Reial Madrid ha tornat a trepitjar el nostre pavelló. Malgrat estar en hores baixes i a enfrontar-se a una afició rutilant i a un equip que sembla que sempre torna als partits, no ens ha donat opció a sumar la setena victòria de la temporada. A falta de catorze jornades per a la conclusió de la fase regular i amb dos setmanes d’aturada al davant, em sembla un bon moment per reflexionar.Si analitzem l’avenir, no gaudim d’un calendari gaire favorable; ja que visitem equips amb els quals a priori ens juguem la permanència i rebrem aquells que lluitaran per posicionar-se en llocs de play-off. El març, doncs, serà un mes clau amb cinc de les catorze jornades que queden per disputar-se. En els últims mesos hem vist com els nostres rivals directes: Bàsquet Girona, Leyma Corunya i MoraBanc Andorra, entre altres, han reforçat i ajustat les plantilles, trobant aquest punt d’inflexió que permet mirar cap endavant amb una mica més d’optimisme.En el cas de l’Hiopos Lleida, es pot destacar que ser on som i el nivell de joc ofert és tot un mèrit de l’staff tècnic, amb Gerard Encuentra al capdavant. Tanmateix, tenim una plantilla equilibrada? És conscient la direcció tècnica que ens falta poder en el joc interior? Sense omplir la pintura és molt difícil guanyar partits. Seguim ancorats a la zona baixa de la taula, de moment fora de les posicions de descens. La resiliència demostrada per l’equip no dona tots els seus fruits. Encaixen totes les peces?A la tornada potser tenim alguna resposta. De moment, em pregunto, estem fent tard?