S’ha acabat el malefici

El Lleida, per fi!, va saber acabar amb el malefici que l’havia estat perseguint des que va arrancar aquest 2025 i va sumar la primera victòria, en gran a més, i en un estadi, el Luis Suñer, icònic per al tècnic lleidatà ja que és nascut a Alzira. Aquest 1-4, amb els quatre gols anotats en un segon temps per emmarcar, serveix per no sentir pel carrer, o a la barra del bar, l’acudit de les últimes setmanes. En comptes del tradicional, “què ha fet el Lleida?”, ara el personal, amb molta conya a sobre, deixava anar allò de “¿amb qui ha empatat el Lleida?”. Així que ho guardarem durant unes quantes jornades o, almenys, així ho esperem. Aquesta vegada sí que van sortir bé les coses, malgrat anar perdent al descans, i el Lleida recupera aquesta agradable sensació de sumar de nou de tres en tres, circumstància que permet atansar-se a les places de play-off, fet que, sumat a la resta dels resultats del dia, el col·loca a només un punt. Així que, en aquests moments, les sensacions no poden ser millors.

Fins i tot, ja en l’afegit, es va poder veure un últim gol d’Efe, el nigerià fitxat al mercat d’hivern i del qual es diu que és una de les perles del futbol africà. I amb el bon rotllo que donen les victòries, a veure si els responsables del Lleida CF deixen de dinamitar ponts en la seua convulsa relació amb la Paeria.