Pilota calenta

Ahir l’Hiopos Lleida va perdre una oportunitat per sumar una victòria i donar la campanada contra un dels equips històrics de la Lliga ACB, el Joventut de Badalona. Era un d’aquells triomfs que des de la grada i també des del club es veien com a possibles, i més amb la ratxa que portaven uns – dos victòries els lleidatans– i d’altres –tres derrotes els verd-i-negres–. Fa dies que estem fent números mirant la classificació i això pot ser un punt de motivació i no de relaxació, però també pot afegir massa pressió als jugadors i a l’staff tècnic, amb encontres tan igualats com el d’ahir.

Està clar que sobre la taula hi ha partits més assequibles i altres que no ho són tant, i d’aquests últims l’Hiopos Lleida en té les últimes jornades. Però també hem de tenir present que hi haurà la possibilitat de segellar la permanència en els enfrontaments amb equips que estan en la mateixa situació que nosaltres.

Queden deu jornades i el millor és pensar partit a partit i sortir a guanyar-los tots. Ahir es va fer un molt bon matx, però a l’ACB això no és suficient, es necessita constància i tenir en els moments decisius jugadors que es posin l’equip a l’esquena. El Joventut el va tenir amb Tomic, va jugar bastants minuts i va marcar la diferència, tant en defensa com en atac, agafant els rebots necessaris i fent l’assistència o la cistella en els moments que més cremava la pilota.

La confiança en Gerard Encuentra és total, i segur que al final l’equip sortirà a la superfície, encara que és necessari que més jugadors sumin. Ahir es van trobar a faltar els punts de jugadors importants com Bropleh o Hasbrouck, ja que l’equip no pot dependre únicament de l’encert de Batemon, Bozic o Paulí.