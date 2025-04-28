“Luis Pereira, solució ja!”
Aquest Lleida CF, d’infaust record, va abaixar ahir el teló al Camp d’Esports amb l’enèsima decepció davant d’un indolent Espanyol B. El dubte, ara mateix, és saber si també va ser l’últim partit com a entitat. Però a part del divuitè empat, cosa que és un autèntic rècord, el més destacable del soporífer duel és que, per fi –malgrat que a bones hores!–, la plantilla va decidir exterioritzar el seu malestar amb el club.
Amb el permís arbitral, els titulars, els suplents i els no convocats es van plantar al centre del camp per desplegar una pancarta en la qual podia llegir-se “Luis Pereira, solució ja!”. Per cert, el sector més entusiasta de Gol Nord no va entrar al camp fins que es va haver retirat la pancarta al crit de “Som i serem, mai morirem”. En qualsevol cas, es va acabar la temporada a casa i a falta d’un intranscendent partit a Mallorca diumenge vinent (12.00 hores) perquè el Lleida ja no es juga absolutament res ni per dalt, per descomptat, ni per baix, afortunadament.
Per cert, que això dels 18 empats té el seu què, perquè no està a l’abast de qualsevol. Una gesta, encara que sigui negativa, només equiparable a aquella altra, que encara apareix de tant en tant de l’equip, en el seu debut a Primera, i encara en una Lliga de setze equips, que atresora el rècord de gols encaixats.
En fi, que un rècord negatiu més. El Lleida ha estat incapaç de guanyar un sol encontre a casa en tot el 2025. Ni aquesta mínima satisfacció li va poder brindar l’equip d’Idiakez, que no seguirà la pròxima temporada si és que n’hi ha.
Que hi haurà futbol al centenari recinte de Doctor Fleming és segur. El que no se sap és qui serà el seu nou inquilí. En qualsevol cas, una cosa sí que és segura: les coses s’han fet rematadament malament i ha estat tot un veritable desastre.