I ara què?
A falta de dos jornades per al final de la competició i una vegada assolida la permanència a la millor lliga d’Europa, l’Hiopos Lleida té dos objectius a la vista. El primer, acabar la competició oferint la millor imatge possible, sense deixar-se anar i demostrant que ha merescut la seua posició en la classificació. I el segon, començar a treballar per forjar i confeccionar una plantilla que es consolidi a l’ACB, que és el gran repte del futur.
El primer pas està fet amb la renovació de Gerard Encuentra, que seguirà fins a l’any 2027 després de l’ampliació de contracte, així com tot el seu staff. El segon hauria de ser el fet de poder lligar la continuïtat dels jugadors que han estat claus aquesta temporada com Batemon, Bozic, Oriola i Paulí, que malgrat tenir contracte té una clàusula de sortida. Tasca no exempta de dificultat. I parlo de jugadors com Bozic i Batemon per motius econòmics que no d’integració al club i a la ciutat. Assolir la continuïtat en l’ACB a falta de quatre jornades per al final ha estat un èxit descomunal venint d’on veníem, sense un pressupost mitjà i amb tan sols un parell de mesos per poder-ho gestionar.
D’altra banda, i sense desmerèixer la bona gestió global tant als despatxos com a la pista, caldrà millorar moltes coses a nivell estructural. Qui pensi que la temporada que ve la permanència serà bufar i fer ampolles, va molt equivocat.
Hem d’ampliar el pressupost, les empreses i institucions han de fer un pas més, caldria arribar als 5.000 abonats i no podem desviar-nos pressupostàriament com aquest any amb fitxatges estèrils com Cooke Jr, Goodwin, Van der Wurst o Hamilton. Ara comença una etapa nova i la falta de temps no serà una excusa.