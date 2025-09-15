El somni encara continua
Ja s’han cobert dos jornades de la present temporada de la Segona RFEF i l’Atlètic Lleida, segons expressió encunyada pel seu director esportiu, Xavi Bartolo, l’enyorat Tigre de Bellvís, continua vivint un somni. Un empat en el seu debut al Camp d’Esports davant del Torrent i un altre en el seu primer desplaçament a Porreres, una localitat de Mallorca de tot just 5.000 habitants i també debutant a la categoria. Un gol de Nil Sauret, ja al segon temps, fa que els de Gabri sumin dos dels sis punts en joc. I cal afegir el fet de superar la primera ronda, aquesta mateixa setmana, de la Copa Federació davant del de Tudela. No està gens malament, no. Però podria haver estat millor. Dos desajustos defensius fa set dies van impedir la victòria davant del Torrent. Ahir a Ses Forques, de nou fruit de la inexperiència a la categoria i un nou desajustament, va propiciar el gol local, quan l’ABC del futbol en qualsevol categoria, és taxatiu a indicar que mai no s’ha de fer un canvi, i més d’un central, abans d’un servei de banda en contra i en un camp tan petit com el del Porreres, que és idèntic a un córner. Dimecres, segona ronda de la Copa, també a casa davant del Formentera i després a buscar el primer triomf a casa, i a la Lliga, contra el Terrassa. El cas és continuar somiant tot i que encara es presentin malsons com l’aventura del viatge d’anada a les Balears o els cadenats i pintades hostils del cap de setmana passat.