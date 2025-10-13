Enorme valor
L’Hiopos Lleida afronta aquesta temporada amb un full de ruta clar: consolidar-se a l’ACB. Per a això s’ha dissenyat un renovat roster, que lluny de perdre la identitat, permeti una presència més gran del joc interior que algunes debilitats va mostrar la passada campanya. Armar-se amb jugadors grans amb capacitat de jugar tant al pal baix com amenaçar des de la línia de 6,75, unit a mantenir amenaça perimetral, ha de suposar un pas endavant.
El joc de l’equip ha de continuar caracteritzant-se per imprimir amb bon criteri un alt ritme de joc a tots dos costats de la pista, una sòlida defensa amb més intimidació en posicions properes al cèrcol i una encertada presa de decisions dels generadors exteriors. Un altre signe d’identitat és convertir el rebot defensiu en un recurs per imprimir ràpides transicions i aconseguir cistelles fàcils.
A l’altre costat del camp, el rebot ofensiu ha de permetre segones oportunitats per anotar. Finalment, reduir les pèrdues de segur que augmentarà les possibilitats d’èxit.
Amb l’objectiu principal de millorar els registres de l’anterior curs, la plantilla s’ha configurat amb una barreja de veterans contrastats juntament amb joves en progressió. De ben segur que Gerard Encuentra sabrà encertar la tecla de les rotacions per crear i mantenir una bona química defensiva i d’una aportació majoritària en l’aspecte ofensiu. Assignar rols clars, i com més aviat millor, és condició indispensable en la gestió de qualsevol grup.
A diferència de la temporada passada, l’equip ha iniciat la competició amb dos importants victòries. És molt probable que no es pugui competir per assolir grans cotes, però jugar al bàsquet que estan oferint és d’enorme valor.