Una petita alegria
El Camp d’Esports, en l’adeu al centenari recinte d’aquest 2025, es va permetre una alegria, petita, sí, però alegria al cap i a la fi, i l’Atlètic Lleida va sumar, amb molt de sofriment i quan tot ja semblava perdut, un punt en igualar un marcador advers en l’afegit de l’afegit. Els de Gabri, ratificat aquesta setmana pel club, i que va acabar expulsat per una desmesurada protesta al col·legiat amb 0-0 al marcador, van poder trencar una ratxa de tres derrotes consecutives que havia portat l’equip a ser cuer del grup tercer de la Segona Federació. Els blaus segueixen en descens però almenys se n’aniran a dormir sense ser els últims. Val a dir que Torrent i Porreres, que poden relegar-los de nou a aquesta posició, disputen avui els seus partits. També és cert que l’equip va intentar millorar, se’l va veure amb més ganes i amb menys errors, davant d’un rival que, si venia extramotivat per la polèmica de la setmana amb la prohibició de l’Atlètic de no vendre entrades al públic en general, no se li va notar. És més, va estar indolent bona part del partit i quan va aconseguir el 0-1 a quatre minuts del final del temps reglamentari ho va donar tot per liquidat. Ahi va aparèixer l’orgull local, que els va conduir fins a aquest esperat gol que, qui sap, igual suposa l’inici del canvi tantes vegades reclamat. De moment diumenge (12.00) final d’any a Eivissa i després vacances nadalenques per carregar les piles, que bona falta fa.