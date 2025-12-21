Sold out
És de tothom conegut que la massa social d’una entitat és el cor on batega la seva activitat i dona tot el sentit al seu esdevenir, tant esportiu com extraesportiu. El Força Lleida va assolir l’ascens a l’ACB de forma sorprenent en un play-off davant de clubs més sòlids socialment com són Burgos i Estudiantes. Des de llavors la directiva va tractar d’engreixar el nombre de socis i la passada temporada es va limitar a un màxim de 4.000, tot esperant omplir el pavelló a base d’entrades per guixeta molt més sucoses. El resultat no devia ser l’esperat –el pavelló no es va omplir gairebé mai– i aquesta campanya es va ampliar el nombre a 4.500 esgotant-se en tan sols un parell de dies com si es tractés d’un concert musical d’estiu.
Portem onze jornades de lliga i pel Barris Nord han passat equips de solera com Baskonia, València i Unicaja i en cap cas s’ha aconseguit posar el cartell de sold out. La directiva, amb bon criteri, va assenyalar les visites de Reial Madrid i Barcelona com a dia del club a preus bonificats per als socis esperant un ple fins a la bandera i una molt bona recaptació.
Ahir, davant del poderós i atractiu Madrid amb Campazzo, Tavares, Hezonja and company, es van quedar sense vendre gairebé 500 entrades. Som un dels clubs amb menys nombre de socis de l’ACB juntament amb Manresa, Girona, Andorra i Breogán. La resta, inclosos Burgos i Granada, són superiors en aquest aspecte. Vista la realitat del mercat, recomano a la directiva que –en cas de mantener la categoria– s’ampliï a 5.000 el nombre de socis i d’aquesta manera es podrà veure el pavelló de gom a gom i es donarà resposta a molts lleidatans que es volen enganxar al somni.