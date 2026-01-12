Empatar és insuficient
És cert. El primer temps d’ahir en el fred i desangelat Camp d’Esports ha estat dels millors que ha ofert l’Atlètic Lleida en el que portem de temporada, però aquesta millora no és suficient. Tal com estan les coses, sumar d’un en un fa que els comptes no surtin. Són divuit jornades les disputades, és a dir, 54 punts, i els de Gabri tan sols n’han sumat 14. És a dir, els blaus han de presentar uns números fins al final de l’exercici d’equip de play-off d’ascens. I és una llàstima perquè la jornada resultava d’allò més favorable amb les derrotes de l’Andratx, el Barbastre, el Porreres, l’Olot i el Torrent i l’empat del Castelló B. Guanyar l’Espanyol B no hauria permès a l’equip sortir del descens, però sí retallar distàncies i obrir bretxa amb el cuer entrenat per Toni Seligrat. O sigui que l’Atlètic Lleida segueix on esperava un calendari exigent amb sortides als camps del Castelló B (dissabte, 16.00 h) i Torrent i amb el Porreres, al mig, al Camp d’Esports. Seran tres finals en les quals convindria sumar de tres en tres perquè en cas contrari la situació, malgrat aquesta renovació de la plantilla que ahir ja es va deixar veure, pot ser irreversible.
Per cert, caldrà preguntar-se a qui se li va ocórrer jugar de nit i gairebé encavalcant-se amb la final de la Supercopa. Si no és per fer-ho coneixent la resta de resultats, no té explicació. En fi, una setmana més en l’infern de la categoria a l’espera d’un miracle.