Doncs sí, hi haurà derbi
Resulta decebedor que totes les notícies, d’un temps ençà, que fan referència al futbol lleidatà siguin negatives. Lluny de victòries i ascensos, els titulars parlen de guerres fratricides, postures irreconciliables al fossar del Camp d’Esports, subterfugis subterranis, distanciaments, tret d’algun postureig, amb les institucions, concursos de creditors encara sense resoldre... i un derbi entre Atlètic Lleida i Lleida CF que ningú no desitjava, però que, mira per on, es produirà aquest diumenge (18.00 hores) al Narcís Sala en una inimaginable pirueta: el Sant Andreu paga el desplaçament amb autocar als socis del Lleida perquè ocupin grada al camp de la barriada barcelonina perquè animin els seus contra l’Atlètic. O sigui, duel sí, tot i que un dels dos contendents no serà a la gespa sinó a la grada. És l’últim capítol d’una també absurda guerra, a tres bandes, que va arrancar aquesta pretemporada, i va tenir una segona entrega a la primera volta al Camp d’Esports. Si el partit ja era per si mateix un xoc d’alt risc, amb la presència dels seguidors del rival hi haurà derbi i, ara, d’altíssim risc. Ah! Per cert. En un esperpèntic partit, els de Jordi López, com abans passava amb Gabri García a la banqueta, van acabar empatant a tres contra el Barbastre, amb dos gols en l’afegit, amb la qual cosa tant uns com altres ja poden començar a planificar la pròxima temporada... a Tercera RFEF.