Som-hi
Acabem la vint-i-unena jornada de competició. En queden tretze per saber com acaba aquesta lluita interminable per la permanència en la màxima categoria del bàsquet espanyol, i tot està encara per decidir respecte a la segona plaça de descens, perquè la primera sembla que ja està decidida en contra del Granada. Quan tot semblava que l’Hiopos Lleida estaria lluny d’aquesta inquietud després de la bona primera volta, les derrotes contra Manresa i Girona al Barris Nord ens han tornat a situar al lloc que ara mateix ens correspon i ens obliga a no relaxar-nos si no ens volem veure implicats en un final d’infart.
Fins a sis equips es troben immersos en una titànica, diabòlica i acarnissada lluita per la salvació. Equips destacats de l’ACB com Breogán, Gran Canària i Saragossa es veuen acompanyats per Andorra, Lleida i Burgos. Malgrat que els castellans ocupen, ara per ara, plaça de descens, tots els experts coincideixen que vendran cara la seua pell i un percentatge elevat els dona per salvats per la seua qualitat, grapa i millora en el joc.
L’aturada de seleccions ha servit per concretar molts fitxatges en posicions clau per a tots aquests equips, i el nostre no ha estat una excepció en la posició de base amb Dani Garcia. A priori, els seus números no es troben al nivell d’altres reforços, però l’estrena d’aquest jugador és esperançadora. Caldrà confirmar-ho. El que sí que és segur és que haurem de millorar, i molt, els sistemes de joc, la defensa i trobar posicions alliberades per als nostres tiradors.
Ahir Baskonia i diumenge Madrid. Poc a dir. El dia 22 ens visita Joventut i després anem a Granada per rebre el Tenerife i viatjar a Saragossa. Som-hi.