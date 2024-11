Blancaforn i els 7 tutorials

Creat: Actualitzat:

Si vostè té un moment, avui entrarem en l’apassionant món dels tutorials en què els Messies del món t’expliquen com has de fer les coses i te’ls creus, carallot, a fe que te’ls creus! Et convencen que ets molt ruc d’haver perdut temps i energia netejant coses complexes com el forn que, ara, ai, mira, són fàcils d’afrontar. Cap-de-sillín-de-moto que ets!

Vegem-ho. No tothom té a casa un forn amb piròlisi que, tot i tenir nom de malaltia urinària, és un sistema que neteja cremant. Si vostè no té el tema resolt, tocarà fregar. Aquesta és la punyetera realitat. Però llavors, veus un tutorial que et dona la fórmula per acabar amb la ronya, la sentina, lo soll, la suarda. Sense esforç. #PuesvamosalláMires el tutorial i allò és una meravella. Immaculat en un pim pam! Raig de vinagre i bicarbonat, avui dia im-pres-cin-di-bles. No bicarbonat/No way. Tot espolsat de la màgica pasteta a la qual, faltaria més!, hi afegeixes unes gotes de llimona i un raig de detergent d’aquell verd que s’usa com a arma de relliscositat massiva. Ara encens una mica el forn perquè s’escalfi i revingui tota la porquícia i el resclum –vas bé, Martí, vas bé! Esperes #unpardeminutitos i et mires les ungles sense saber que serà la darrera vergada que les veuràs impecables.

La cosa comença a fumejar una mena de vapor tòxic que riu-te’n tu de l’efecte hivernacle. Obres el forn. Comença la tos i l’ofec. Arriba la picor terrible als ulls. Plores. Ventilació per l’amor de Déu! Toca posar les mans allà dins, perquè ja només queda passar un drap #ylisto. Però no! Et veus a tu mateixa esgarrapant com un gat tota la superfície. Tu, ungles, fregall i espàtula. Aquella fortor i aquelles llàgrimes de coïssor. I el greixum allà està. Com et mira el consagrat, desafiant. Les ulleres entelades. Ja no cal patir per les puntes del monyo: estan socarrimades. I encara dones gràcies de no haver caigut a la trampa de desmuntar la porta del forn #entresencillosmovimientos Decideixes oblidar i només et preocupa quin gust tindrà el pobre corder amb patates que col·loquis dins quan tornis a tenir ànim d’apropar-te al forn.Massa poc! Això ens passa perquè, un cop més, el llegir ens ha fet perdre l’escriure en tantes coses, tot i que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.