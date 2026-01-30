Impostora random, bro!
Si vostè té un moment, avui comentarem aquesta nova semàntica i la creixent litúrgia que ens està sobrevenint a causa de la modernor –ho faig gros, però és una futilesa, no pateixi–. Li explico una casuística còmica: envio un whatsapp al meu home i li escric: “Passo per aquí, només per dir-te bon dia i un beset.” Vostè sap que ara la frase “passo per aquí” es fa anar en substitució del “t’escric” o “et parlo” a través d’una app, oi? Doncs el meu home em respon: “On ets? Baixo?” Nooo! Descarrilament màxim!
La veritat és que amb el tema de les xarxes i les tecnologies neix tot un univers per entendre i explicar el dia a dia. Per exemple, ja hem entès que a la vida et pot passar de tot menys que et deixin “en visto”. Terrible, bro. Aquesta és l’altra: tots som bros, no s’hi pot fer més. També és recomanable estar del mood que toca, perquè si no et perds el mainstream del moment i s’ha acabat el bròquil, tu. Ara, et fan ghosting i tururut viola. Una ha de mantenir el seu hype, que la vida moderna ens ha deixat clar que no està la cosa per quedar de looser o d’un parguelas qualsevol. Que no, que no, que si et tiren beef és que alguna cosa hauràs fet i, per tant, no sé jo si seràs capaç d’aixecar mai més el cap. Poca broma.
No sé si li faig spòiler, però avui per avui, les coses ja no són com són, són random i ja està. I allò del mirar per darrere la persiana de tota la vida, ara ho fem a través de les xarxes i per tant stalkegem a ritme d’scroll. S’ha fixat que la majoria de verbs de nova construcció són de la primera conjugació. Fàcil! Tot ho volem fàcil. Del chill! Ara, la cosa va de match i shipeos orquestrats per Celestines que no saben qui era La Celestina, perquè si no tens un o una crush l’has ben fumut i t’hauràs de buscar la vida en plan DIY (pronunciï vostè: di ai güei) que és una variant pro, dita pel bro, del nostre espavil de tooota la vida.
Ara, s’agafa un bon mòbil, una llum d’aquella rodona que et fa guapa i fem unboxing perquè es veu que a la gent li agrada veure com desemboliquem coses! En resum, un fart de preguntar “què vol dir això?” i fer veure que ho captes i seràs capaç de fer-ho anar amb dignitat. LOL! Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.