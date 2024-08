El projecte nazi Riese

Creat: Actualitzat:

Sobre les construccions nazis s’han escrit molts llibres i fins i tot se n’han fet sèries per a televisió. Algunes són molt conegudes però d’altres han passat més desapercebudes pel secretisme amb què es van fer i la poca informació que n’ha quedat disponible. Un cas espectacular és l’anomenat projecte Riese (gegant), que, com el seu nom indica, era d’una magnitud impressionant. Aquest projecte de túnels i galeries subterrànies es va començar a construir el 1943 a les Muntanyes del Mussol (Eulengebirge) de la Baixa Silèsia polonesa, en aquells moments territori del Reich. La pressió de l’exèrcit soviètic a l’època feia perillar el quarter general del Führer a la Wolfschanze (cau del llop) també a Polònia. La situació va fer plantejar als alemanys construir-ne un de més gran i amb millors condicions lluny del front. Amb un pressupost de 130 milions de marcs va començar la construcció dels túnels i búnquers amb una superfície prevista de 194.232 m2 que havia de permetre fins i tot l’entrada de trens. El búnquer de Hitler n’ocupava 5.000. Els objectius de cada part del complex no estan clars. Els plànols detallats no s’han trobat. Com que la construcció no anava tan ràpida com volien, no van dubtar a dedicar-hi més recursos. Així, l’augment de recursos va implicar ampliar la mà d’obra de treballadors forçats i presoners de guerra d’Auschwitz i del camp de concentració més proper de Gross-Rosen. Hi van treballar uns 20.000 presoners, dels quals en van morir uns 5.000. El 1945 la construcció va quedar paralitzada i en part destruïda amb l’arribada dels aliats. Havien construït 58 km de vies, 6 ponts i gastat 257.000 m3 de formigó armat. Ara a l’actual castell de Ksiaz (l’antic castell de Fürstenstein) es pot veure una petita part dels túnels descoberts sota del castell. Una curiositat: al costat de l’habitació on estava previst que dormís Hitler al castell es pot veure un forat de 50 m de profunditat. És per a un ascensor que l’havia de portar al búnquer. Per cert, el 2015 aquesta zona de Polònia va sortir a tots els mitjans: uns caçatresors havien assegurat trobar el famós tren nazi ple d’or, joies i obres d’art amagat en un dels túnels. Finalment, no van trobar res i el mite del tren d’or continua vigent.