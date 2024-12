Desitjos per al 2025

Creat: Actualitzat:

Falta poc per acomiadar el 2024 i obrir les portes al 2025. Com cada començament d’any és bon moment per fer neteja del passat i establir propòsits de canvi. Jo aquest any ho vull intentar tant a nivell personal com social tot i que ja veig que no em serà fàcil. Tinc més tendència a combregar amb el pessimisme d’E. Cioran que amb el pensament positiu de M. Seligman o R. Sharma. Però com que, de pessimisme, els catalans en els darrers temps n’anem sobrats, faré un esforç de pensament positiu. Deixo de banda els desitjos personals –de ben segur que no interessen a ningú– i aquí va el meu llistat de desitjos socials positius: jo vull pensar que el drama de la dana a València no s’oblidarà aviat i continuarà la solidaritat i en cap cas la seva desesperació no es farà servir per batalles partidistes i per blanquejar la monarquia. Vull ser positiu i creure que vivim en una democràcia plena on no hi ha clavegueres d’Estat ni corrupció real i reial. Vull pensar que sempre es respectarà la voluntat popular expressada a les urnes, encara que no agradi als que de la unitat d’Espanya en fan una religió. Vull imaginar-me els polítics catalans i els seus partits deixant de banda els seus egos i tacticisme polític i dedicant-se a treballar pel futur del país. Vull estar convençut que els jutges impartiran justícia i no faran política emparats en el seu poder intocable. Vull creure fermament que els mitjans de comunicació vetllaran per controlar el poder i criticar-lo quan faci falta i que no callaran esperant la prebenda de torn. També tinc moltes ganes de pensar que puc parlar la meva llengua a tot arreu del territori on és oficial sense por a ser menyspreat o ignorat. També vull imaginar-me amb optimisme que la gent nouvinguda a casa nostra serà benvinguda i ells faran l’esforç d’integrar-se i respectar els nostres valors, tradicions i llengua. I anant més enllà de les nostres fronteres, vull pensar que la guerra entre Rússia i Ucraïna i la d’Israel amb els palestins s’acabarà amb l’ajuda de tots i no continuarà gràcies a l’ajuda d’alguns. Diu Sharma que tenint aquests pensaments positius 21 dies seguits el plantejament funciona. Jo començaré el dia 1 de gener amb moltes ganes. Espero a finals de mes poder contradir Cioran quan diu: “Podem imaginar-ho tot, predir-ho tot, llevat de fins on podem enfonsar-nos.” Feliç 2025!