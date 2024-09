Creat: Actualitzat:

Al món actual, els conceptes de lideratge, talent i competències són claus tant per a les emprenedories com per a les grans corporacions. Tanmateix, la forma en què s’entenen i apliquen ha canviat dràsticament. Aquest article explora com aquests tres pilars han evolucionat i el seu impacte en els dos contextos.El lideratge en emprenedoria ha evolucionat. Actualment, el líder ja no és aquell que dona ordres, sinó qui facilita un entorn en què les idees poden fluir. Es tracta de ser un facilitador més que un cap. Imagineu que lidereu una empresa emergent de desenvolupament d’apps. No és necessari que sigueu els experts en totes les àrees; el vostre paper és crear un espai en què el vostre equip tingui llibertat per innovar i prendre decisions.Un bon exemple és Airbnb. Els seus fundadors no eren experts en la indústria hotelera, però sí que van saber confiar en el talent del seu equip, donant-los autonomia per liderar en les seues àrees d’especialitat. Aquest enfocament va permetre que l’empresa creixés ràpidament i s’adaptés a un mercat en constant canvi.En l’emprenedoria, el talent no és una cosa amb què es naix, sinó que es desenvolupa. El que més es valora avui és la capacitat d’adaptar-se i aprendre ràpidament. Els emprenedors d’èxit entenen que el coneixement és dinàmic i que les habilitats han d’actualitzar-se constantment. Si esteu iniciant un negoci de comerç electrònic, per exemple, haureu d’aprendre sobre màrqueting, logística i atenció al client, i estar disposats a aprendre i adaptar-vos als canvis del mercat.Prenguem el següent exemple, si la vostra botiga online es queda sense inventari abans d’un esdeveniment com el Black Friday, necessitareu adaptar-vos ràpidament per no perdre vendes, trobant proveïdors o ajustant les vostres ofertes. La rapidesa i la capacitat de resoldre problemes seran clau per a l’èxit.Al món corporatiu, el lideratge ha pres un enfocament més transformacional. Els líders gestionen molt més que equips, també inspiren els seus empleats per innovar i adaptar-se als canvis. Un gran exemple és Satya Nadella, CEO de Microsoft, que va transformar la cultura de l’empresa a l’enfocar-se en la col·laboració i l’aprenentatge continu, la qual cosa va permetre als seus empleats liderar canvis importants dins de l’organització.En les corporacions, el talent es valora tant per l’especialització com per la capacitat d’innovar. Les empreses no busquen només empleats que dominin la seua àrea, sinó que també puguin aportar noves idees i treballar en equip. El talent és ara una combinació d’habilitats tècniques i la capacitat d’adaptar-se i proposar solucions creatives als reptes.Al món corporatiu, a més de les habilitats tècniques, les trucades soft skills són cada vegada més importants. Competències com l’empatia, la capacitat de treballar en equip i la gestió de conflictes són essencials per a l’èxit a les grans empreses. Ja no n’hi ha prou que un bon professional sigui excel·lent en el seu camp, sinó que també ha de saber treballar bé amb els altres i contribuir a un ambient laboral positiu.Imagineu un enginyer de software en una gran empresa. Ha de ser excel·lent programant, però sobretot, ha de saber col·laborar amb altres departaments, comunicar les seues idees i participar en la solució de problemes globals de l’empresa. Les empreses busquen empleats que aportin tant habilitats tècniques com humanes.Avui dia, l’èxit ja no depèn només d’un coneixement tècnic o d’una autoritat centralitzada, sinó de la capacitat d’adaptar-se, aprendre i treballar en equip.