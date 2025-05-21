La Casa dels Àngels
Feia tres anys que li devia al Josep Maria Lari la visita a la Casa dels Àngels de Castellserà. Des que la va obrir, vaja. L’esforç, les hores i l’amor que hi ha posat són espectaculars. I els diners que hi ha invertit, és clar, tant en la rehabilitació dels centenars de metres que té l’edifici, com de tots els objectes que s’hi poden veure. Anar a la Casa dels Àngels és una experiència que n’inclou moltes. Hi ha qui ho considerarà un escape room, amb l’objectiu de trobar un Sant Grial. Cal seguir les passes dels angelets que hi ha al capdamunt de les portes. També és un museu on trobareu molts objectes, alguns de curiosos, com els instruments de medicina de l’avi del Lari, però sobretot és un museu de la màgia. És impressionant la cura amb què el Josep Maria ha anat col·leccionant cartes, fotografies, i ginys de màgia dels millors mags i il·lusionistes, tant de Catalunya com de la resta del món. Hi ha referències al prestidigitador Fructuós Canonge (el Merlí català), també hi ha tot un espai dedicat al pare Wenceslau Ciuró, un gran mag i il·lusionista del segle passat que va ajudar a descobrir aquesta disciplina a molts altres mags. I evidentment, també hi ha objectes de tots els espectacles que ha fet el Mag Lari. Visitar la Casa dels Àngels també té una part d’història. A les golfes d’aquesta casa també hi vivia la serventa Francina Redorta, que va ser acusada de bruixa i metzinera i penjada a la forca. De fet, d’ella és l’únic dibuix que hi ha d’una bruixa catalana. Diu que els antics amos de la casa van decidir tapiar aquesta part de l’edifici perquè sentien sorolls estranys i inexplicables. Aquesta és la part més terrorífica de la visita, tot i que totes les estances tenen un punt misteriós i inquietant, i divertit també. És ben sabut que el Lari és un gran col·leccionista de Michael Jackson. A la Casa dels Àngels hi ha més de 300 objectes que converteixen l’exposició en una de les més grans obertes al públic. Peces de roba, mobles, discos d’or, i també el famós guant de Swarovski. El Lari ha apostat per Ponent sense prejudicis, ha decidit venir a viure aquí, posar-hi el seu negoci i fer que persones de tot el país es desplacin fins a Castellserà per a descobrir tot el que amaga la Casa dels Àngels.