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Gemma Peris

Gemma Peris

El tren despertador

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05.50 del matí, o potser encara podria dir matinada?

Migdia rere migdia, a L’Informatiu, la bellpuigenca Sònica Papell anuncia l’arribada d’una nova onada de calor. Aquest estiu no dona treva.

A casa ens organitzem per intentar passar-la tan bé com podem. Finestres i persianes tancades durant el dia i obertes a partir del vespre, quan aquí tenim la sort que comença a córrer la marinada. Les nits són pesades i costa descansar. Ho tenim estudiat: una finestra oberta a cada punta de casa perquè es creï corrent d’aire i el ventilador del sostre de l’habitació en marxa. Amb aquesta estratègia hem aconseguit sobreviure a les nits més caloroses de l’estiu.

Ara bé, dormir amb la finestra oberta també té algun inconvenient, sobretot si vius a tocar de la via del tren. I no, no em refereixo al soroll dels combois quan passen. Les nostres orelles ja s’hi han acostumat. De vegades ni els sentim. És el mateix que els passa a les persones que viuen al costat d’un campanar: el cervell acaba integrant aquell soroll com una cosa habitual i deixa de fer-li cas.

05.50 del matí, o potser encara podria dir matinada?

Hi ha, però, un so que el cervell és incapaç d’integrar: el xiulet que fan els maquinistes just quan passen per sota de casa. Després de buscar informació, he descobert que han de tocar la botzina quan entren en una població i que, fins i tot, hi ha un senyal que els indica on ho han de fer. Entenc que és una qüestió de seguretat i la respecto.

Ara bé, també he arribat a la conclusió que hi ha maquinistes que es van equivocar de professió i que, en realitat, haurien volgut dedicar-se a la música. En lloc de fer sonar un xiulet curt i sec, juguen amb els diferents tons de la botzina i fins i tot s’atreveixen amb alguna escala musical. A casa els tenim identificats segons el nombre de notes i la durada del xiulet.

05.50 del matí, o potser encara podria dir matinada?

El primer tren passa a les 05.50 del matí o de la matinada, si ho preferiu. No cal que em posi el despertador. Sé que, puntualment —o no—, un maquinista ampliarà les seves funcions laborals i afegirà a la seva feina la de fer de despertador. L’únic que no sé és amb quina escala musical em despertarà. Això dependrà de quin artista porti avui la locomotora.

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