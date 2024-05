Si no fos per les AFA

Creat: Actualitzat:

Ara que s’acosta el final de curs i les famílies tenen la mirada posada al setembre per poder-se organitzar amb extraescolars i serveis de men· jador entre altres, m’ha semblat molt oportú recordar el paper de les AFA en tot aquest engranatge i en el benestar i educació de tot l’alumnat.

AFA són les sigles d’Associació de Famílies d’Alumnes. Cada centre té la seva, encapçalada per una Junta, sense la qual la majoria de serveis bàsics per a les famílies no estarien garantits, sobretot a Primària. Equips que fun· cionen a base de mares motivades que regalen el seu temps a la causa col·lec· tiva, en detriment, en molts casos, dels propis projectes personals. De pares implicats, malauradament, encara se’n veuen pocs.

Les AFA gestionen els casals, les activitats extraescolars, els serveis d’acollida matinal i en la majoria de casos també el menjador, un dels grans cavalls de batalla del sistema, enca· ra per resoldre, malgrat el seu potencial educa· tiu. Així ho cons· tatava un estudi recent sobre el temps del migdia en tant que els in· fants s’hi formen com a persones, aprenen a relacio· nar-se i a resoldre conflictes, i adop· ten bons hàbits d’alimentació i hi· giene que després exporten a casa. El mateix informe, però, també posava de manifest que, tot i aquest potencial, molts centres encara el consideren una esfera aïllada que no contemplen en el seu projecte educatiu. Un despropò· sit que algunes AFA s’afanyen a con· trarestar ofertant extraescolars que aportin un valor afegit a la formació i desenvolupament físic i emocional dels alumnes (música, teatre, escacs…) o amb la creació de comissions, que no només s’encarreguen del correcte funcionament d’aquest espai, sinó que també vetllen per millorar la comu· nicació entre el personal contractat, equip directiu, mestres i famílies.

Fer escola, fer barri i promoure el vincle entre les famílies és un altre dels reptes de les AFA que sovint passa per la participació en la rua de Carnestol· tes del barri, la dinamització del Sant Jordi al poble, l’organització de xerra· des adreçades a les famílies o activitats per recaptar fons que reverteixin en el mateix centre i el seu alumnat. Les AFA, doncs, són un important motor de la societat que, a més de fa· cilitar la conciliació de les famílies, també determinen l’èxit educatiu de l’alumnat. Sempre que siguin proacti· ves, ben cohesionades i amb ànim de sumar, això sí.