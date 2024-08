Creat: Actualitzat:

Tota la vida patint cada cop que baixaven a la piscina, primer pels fills, després pels nets, i ara resulta que el tall de digestió no existeix. O si més no, no és exactament tal com el teníem entès popularment. En realitat se’n diu síndrome d’immersió. I sí, pot arribar a ser mortal. Però no té res a veure amb l’estómac, sinó amb un canvi brusc de temperatura. Concretament pel contrast de l’aigua freda amb la temperatura corporal després d’haver pres el sol, haver fet esport o d’un bon àpat. En tots aquests casos, millor dutxar-se primer o remullar-se a poc a poc.El mateix els ha passat a les dones d’aquesta generació amb les picades de medusa. Sempre els havien dit que el millor remei era pixar-s’hi a sobre i ara es veu que és contraproduent. El que s’ha de fer és netejar la zona immediatament amb aigua del mar, mai amb aigua dolça, sense rascar-se ni fregar-se amb tovalloles i retirar les restes dels tentacles amb unes pinces, no pas amb les mans.El que tampoc han tingut mai clar aquestes dones a la platja és si amb la bandera groga es poden banyar o no. Doncs davant el dubte, jo sempre els dic que és millor que no, sobretot si el mar està alterat, tot i que oficialment estigui permès amb precaució. És un concepte massa subjectiu a meu parer. Perillosament subjectiu. Trobo que hi falta decisió i contundència, especialment quan es tracta de canalla, adolescents o gent gran. No sé qui és pitjor en termes d’imprudència. Perquè una cosa és fer onejar la bandera groga quan l’aigua està bruta o hi ha alguna medusa voltant i l’altra quan l’amenaça són els corrents o les onades de més de metre i mig. En aquests últims casos caldria ser més dràstics amb el missatge i advertir en majúscules que el bany NO està recomanat. Si cal que s’inventin una nova bandera amb un NO gegant. I megafonia ambulant si fa falta. Ens estalviaria un bon grapat d’ensurts i disgustos com el que fa uns dies vam presenciar a una coneguda platja de la Costa Daurada, tarragonina i lleidatana a parts iguals. Padrines, senyores, jubilades o alliberades, com vostès ho prefereixin, facin el favor, si us plau, d’abstenir-se d’entrar a l’aigua amb la bandera groga onejant. Els fills podran gaudir plenament de les seves vacances i els socorristes els ho agrairan.