És un fet aïllat?

Creat: Actualitzat:

La Núria López era la cap de cuina del centre penitenciari tarragoní Mas d’Enric. La va contractar el CIRE (Centre d’Iniciatives per la Reinserció), empresa pública vinculada a la Conselleria de Justícia que gestiona els tallers on participen els interns, un d’ells són les cuines de les presons. La Núria disposava d’interns com a ajudants. La política penitenciària actual té per objectiu potenciar la reinserció a la societat dels presos. Un dels usuaris del CIRE, el Iulian Odriste (condemnat a 11 anys per assassinar una dona a ganivetades), feia tres anys que treballava a la cuina de la Núria fins que va assassinar-la. Tot i tenir una discussió violenta el passat desembre amb un altre pres, el van reincorporar. Al seu lloc, molt desitjat pel bon sou i la responsabilitat que hi ha (amb accés a estris perillosos), només s’hi pot accedir amb un expedient ben net. Dit això, em pregunto: què ha passat perquè aquest individu estigués en un lloc tan complex? Per què un pres del mòdul 6, destinat als de més risc, ocupava aquest lloc de treball amb l’expedient que tenia? Els funcionaris de presons catalans, que saben com les gasten els interns, s’han manifestat per denunciar aquest cas i d’altres que estan passant a dintre dels correccionals. El cas de l’assassí Odriste ha de tenir una explicació. La consellera Ubasart, com a responsable política del trist succés, ens hauria d’explicar d’una manera més entenedora què ha passat. Enviant mossos a les manifestacions dels funcionaris, que prou dret tenen a denunciar la trista situació en què es troben, no era la més idònia de les solucions. Cal escoltar els funcionaris i treballar conjuntament per millorar el que passa dintre dels reclusoris. Ningú millor que ells ho saben. En aquest afer, considero que ni consellera ni direcció del centre han estat a l’altura en la gestió del conflicte. Entrarem en campanya electoral i a ERC no li fa cap bé el soroll dels funcionaris de presons. Als “pobres presoners”, com diuen alguns responsables polítics, no cal que els posin piscines com al centre de Puig de les Basses ni tampoc que tornem a tenir la duresa de la clausurada Model. Però sí que cal prendre decisions i analitzar seriosament què no es fa bé amb el model penitenciari actual.