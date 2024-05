Acabar amb el vici

Creat: Actualitzat:

Els nascuts al Regne Unit a partir del 2009 no podran comprar legalment tabac, ni ara ni mai, perquè l'edat permesa per comprar tabac augmentarà any rere any. El Parlament britànic va tirar endavant la setmana passada un projecte de llei que busca crear la primera generació sense fum, la legislació antitabac més dura aprovada fins ara. Com habitualment passa en aquest tipus de tràmits parlamentaris i més de la temàtica la qual s'està tramitant ja té tants adeptes com detractors, dels antiqualsevol prohibició als qui auguren un mercat negre (una nova oportunitat de negoci parlant clar) i òbviament una reducció de la recaptació via impostos.-Més enllà de la lletra petita de la futura llei, el que és bo de la mesura és que posa sobre la taula que el que és impensable ara potser no ho serà d'aquí a uns anys. Les diferents prohibicions que he viscut amb el vici del tabac sempre han estat una utopia durant l'inici i, amb el pas del temps un veritable hàbit. Recordo quan era petit anar als llocs de treball (públics o privats) i observa com el personal fumava. Viatjar amb avió, taxi o bus i fumava tot Déu! D'aquells anys, els dels , tabaquejaven vuit de cada deu adults. El fum era omnipresent a la publicitat, als espais públics i fins i tot als programes de televisió. Més endavant, amb el canvi de mil·lenni conviure amb la llei que l'hostaleria havia d'habilitar unes peixeres per als fumadors a l'interior dels seus establiments. Curiosament, anys més tard no va servir per a res fer inversió. Ara ja no s'hi fuma en cap i aquells tancaments estan obsolets.Tornant a la prohibició britànica, la nostra ministra de Sanitat la socialista Mónica García, assegura que no descarta en un futur l'aplicació d'una mesura tan restrictiva com la del Regne Unit. De moment, cal que posi definitivament fil a l'agulla amb el Pla ntegral de revenció del abaquisme, que inclou algunes de les reclamacions dels especialistes. Cal, per exemple, un etiquetat neutre dels paquets de tabac i una fiscalitat més duraperquè comprar-ne resulti veritablement car. En definitiva, que les mesures que tenen el millor efecte contra l'hàbit són les que desnormalitzen, perquè això que és bo per avui també ho serà per a demà.